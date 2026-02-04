WM 2026: Verletzung von Marc-Andre ter Stegen - So würde Timo Hildebrand reagieren - exklusiv

- Anzeige -

Timo Hildebrand glaubt weiterhin an WM-Chance von Marc-Andre ter Stegen ran: Marc-Andre ter Stegen fällt mit einer Muskelverletzung für die Länderspiele im März und darüber hinaus aus. Ist damit sein WM-Traum vorbei? Timo Hildebrand: Das ist in erster Linie tragisch. Aber nein, das denke ich nicht. Auch nach dem Monat März hat er genug Spiele in der spanischen Liga, um sich auszuzeichnen. ran: War der Wechsel raus aus Barcelona und zu Girona richtig? Hildebrand: Ja. In Barcelona hätte er wahrscheinlich keine Minute mehr gespielt. Girona wollte ihn unbedingt. Das ist an sich natürlich nicht sein Anspruch. Ich bin gespannt, wie es nach dem Sommer weiter geht.

ran: Sie waren selbst in Valencia. Wie einsam kann das im Ausland werden, wenn man als Keeper Rückendeckung vermisst? Hildebrand: Ich denke nicht, dass er privat einsam ist. Es ist dennoch keine einfache Situation, da er vorher zehn Jahre lang in Barcelona unumstritten war und eine Weltkarriere hingelegt hat. Jetzt wurde er einfach so ausgebootet. Es war eine Entscheidung des Vereins, des Trainers, die muss man akzeptieren. Seine Verletzungen erschweren das Ganze nochmal. ran: Wie groß fällt das Mitleid mit seinem Verletzungspech aus? Hildebrand: Sehr groß. Es überrascht mich aber nicht wirklich. Ich hatte auch mal eine Verletzung am Schambein und darauf folgte noch eine Muskelverletzung. Wenn man so oft und gerade am Rücken verletzt ist und wieder einsteigt, ist es unumgänglich, dass sich der Körper wieder an die Belastung gewöhnen muss. Eine Nachfolgeverletzung ist da wahrscheinlich. Richtig schlimm für ihn. Ich leide da sehr mit, denn er hat es absolut verdient, die Weltmeisterschaft zu spielen.

