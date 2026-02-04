DFB-Torwartfrage weiter offen
WM 2026: Verletzung von Marc-Andre ter Stegen - So würde Timo Hildebrand reagieren - exklusiv
- Aktualisiert: 05.02.2026
- 09:59 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Torhüter Marc-Andre ter Stegen fällt - erneut - lange Zeit verletzt aus. Die WM als Nummer eins im DFB-Tor ist in Gefahr. Im ran-Interview schätzt der ehemalige DFB-Keeper und Spanien-Experte Timo Hildebrand die Situation ein.
Marc-Andre ter Stegen hat sich erneut verletzt und wird wohl mehrere Monate ausfallen.
Das angestrebte Ziel als Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft zu fahren, ist damit akut gefährdet.
Dabei ließ sich der Ex-Gladbacher erst kürzlich auf einen Winterwechsel zum abstiegsbedrohten FC Girona ein, um Spielpraxis zu sammeln.
Timo Hildebrand stand sieben Mal im DFB-Tor und war zu seiner Zeit ebenfalls in Spanien aktiv. Beim FC Valencia wurde er auch mit einigen Hindernissen konfrontiert.
Gegenüber ran schätzt der Torwart-Experte ter Stegens Lage ein und bewertet die Torwartsituation in der Nationalelf.
Timo Hildebrand glaubt weiterhin an WM-Chance von Marc-Andre ter Stegen
ran: Marc-Andre ter Stegen fällt mit einer Muskelverletzung für die Länderspiele im März und darüber hinaus aus. Ist damit sein WM-Traum vorbei?
Timo Hildebrand: Das ist in erster Linie tragisch. Aber nein, das denke ich nicht. Auch nach dem Monat März hat er genug Spiele in der spanischen Liga, um sich auszuzeichnen.
ran: War der Wechsel raus aus Barcelona und zu Girona richtig?
Hildebrand: Ja. In Barcelona hätte er wahrscheinlich keine Minute mehr gespielt. Girona wollte ihn unbedingt. Das ist an sich natürlich nicht sein Anspruch. Ich bin gespannt, wie es nach dem Sommer weiter geht.
ran: Sie waren selbst in Valencia. Wie einsam kann das im Ausland werden, wenn man als Keeper Rückendeckung vermisst?
Hildebrand: Ich denke nicht, dass er privat einsam ist. Es ist dennoch keine einfache Situation, da er vorher zehn Jahre lang in Barcelona unumstritten war und eine Weltkarriere hingelegt hat. Jetzt wurde er einfach so ausgebootet. Es war eine Entscheidung des Vereins, des Trainers, die muss man akzeptieren. Seine Verletzungen erschweren das Ganze nochmal.
ran: Wie groß fällt das Mitleid mit seinem Verletzungspech aus?
Hildebrand: Sehr groß. Es überrascht mich aber nicht wirklich. Ich hatte auch mal eine Verletzung am Schambein und darauf folgte noch eine Muskelverletzung. Wenn man so oft und gerade am Rücken verletzt ist und wieder einsteigt, ist es unumgänglich, dass sich der Körper wieder an die Belastung gewöhnen muss. Eine Nachfolgeverletzung ist da wahrscheinlich. Richtig schlimm für ihn. Ich leide da sehr mit, denn er hat es absolut verdient, die Weltmeisterschaft zu spielen.
Timo Hildebrand: Oliver Baumann "ist die klare Nummer eins"
ran: Ist ein fitter ter Stegen mit wenig Spielpraxis dennoch die automatische Nummer eins im DFB-Tor?
Hildebrand: Das ist eine sehr gute Frage, kann man jetzt aber nicht pauschal beantworten. Oliver Baumann hat einen guten Job gemacht, spielt mit Hoffenheim eine gute Saison. Ich kenne die Gedanken des Bundestrainers nicht, aber ich denke schon, dass Baumann gerade die Nase vorne hat. Es wäre ohnehin ein Risiko ter Stegen überhaupt mitzunehmen. Denn wenn dieser bei der WM wieder verletzungsbedingt ausfällt, wäre niemandem gedient.
ran: Nochmal klar nachgehakt: fällt ter Stegen aus, ist Baumann unangefochtener Stammspieler?
Hildebrand: Auf jeden Fall ist er die klare Nummer eins. Er hat die Qualifikation gespielt. Hat dort gute Leistungen gebracht. Aktuell ist er für mich die Nummer eins.
ran: Welche drei Keeper würden Sie - stand heute - nominieren?
Hildebrand: Baumann. Alexander Nübel. Noah Atubolu. Finn Dahmen ist für manch einen noch in der Verlosung, aber ich präferiere die anderen drei Torhüter. Davon abgesehen gibt es keinen, der sich in den Vordergrund gespielt hat. Sollten weitere Verletzungen auftreten, bin ich gespannt, wie reagiert wird.
ran: Sollte man vielleicht trotz wiederholter Absage nochmals Manuel Neuer anflehen, zurückzukommen?
Hildebrand: Die Thematik würde ich ausklammern. Die Medien thematisieren ihn immer wieder. Solange da kein Statement vom Bundestrainer kommt, wüsste ich nicht, warum man darüber diskutieren sollte. Neuer ist kein Nationalspieler mehr und die Entscheidung steht.
