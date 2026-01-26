Marc Andre ter Stegen nach Girona-Debüt von Presse gefeiert: "Der unbestrittene Star der Partie"

Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen hat mit dem spanischen Erstligisten FC Girona bei seinem Debüt ein Last-Minute-Remis geholt. Die spanische Presse feierte ter Stegen danach.

Gegen den Abstiegskandidaten FC Getafe kam der 33-jährige Marc-Andre ter Stegen mit seinem neuen Verein FC Girona in einer zähen Partie zu einem 1:1 (0:0).

Ter Stegen, nach seinem Wechsel vom FC Barcelona am Montagabend direkt in der Startelf, war beim Gegentor machtlos und hielt den Punkt kurz vor dem Ende mit einer Parade fest.

Sein Trainer Michel war voll des Lobes für die Leihgabe aus Barcelona: "Marc hat ein fantastisches Debüt hingelegt."

Auch die spanische Presse feierte den Deutschen. "Eine unglaubliche Parade", titelte die "Marca". Die "AS" schreibt, dass "ter Stegen der unbestrittene Star der Partie" gewesen sei.