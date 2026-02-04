Deniz Undav trifft einfach immer weiter. In seiner aktuellen Form ist er nicht nur für den VfB Stuttgart unverzichtbar. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann kommt so nicht an dem Angreifer vorbei. Ein Kommentar. Von Chris Lugert Für den VfB Stuttgart läuft es aktuell wie geschmiert. Nur eine Niederlage im Kalenderjahr 2026, vier Pflichtspielsiege in Folge, im DFB-Pokal am Ende problemlos das Halbfinale erreicht. Sa. 18 Uhr im Livestream: ARD Sportschau mit Highlights der 1. und 2. Liga Dieser Lauf trägt aber vor allem einen Namen. Deniz Undav ist die fleischgewordene Lebensversicherung der Schwaben in diesen Wochen. Trifft Undav, gewinnt Stuttgart. Und das passiert aktuell quasi im Drei-Tages-Rhythmus. Das Pokal-Viertelfinale bei Holstein Kiel (3:0) war für Stuttgart und Undav das achte Spiel im Jahr 2026. Erneut war es der 29-Jährige, der sein Team mit 1:0 in Führung brachte. Das 2:0 in der Nachspielzeit von Chris Führich legte er auf. Allein in diesem Kalenderjahr steht Undav bereits bei sechs Pflichtspieltoren, in der gesamten Saison kommt er jetzt auf 15 Treffer - kein deutscher Spieler in den relevanten Ligen kann diese Zahl vorweisen.

VfB Stuttgart: Undav lässt Woltemade vergessen Nach einem schwierigen Saisonstart und einem gut vierwöchigen Ausfall mit einer Knieverletzung ist Undav seit dem Herbst nicht mehr zu bremsen. Längst hat er wieder jene Wichtigkeit erreicht, die ihm in der Saison 2023/24 zum Durchbruch in der Bundesliga verhalf und ihn auf den EM-Zug aufspringen ließ. In Stuttgart redet längst niemand mehr über Nick Woltemade. Und doch könnte es zwischen den beiden ehemaligen Teamkollegen zu einem Duell kommen. Denn die WM in Nordamerika rückt immer näher. Und an Undav in dieser Form gibt es kein Vorbeikommen.

Seit dem verkorksten Nations-League-Turnier im vergangenen Sommer gehörte der Angreifer nicht mehr zum Aufgebot der Nationalmannschaft - zuerst aus Verletzungsgründen, im Oktober und November verzichtete Bundestrainer Julian Nagelsmann freiwillig auf ihn. Verlängerung wackelt wohl: Bayern-Star will mehr Geld "Ich glaube, dass ich, wenn ich die Leistung bringe, immer eine Option bin", sagte Undav bereits im November. Nach dem Spiel in Kiel legte er nach: "Man muss Leistung bringen, und die bringe ich gerade."

