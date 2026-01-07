FC Chelsea verliert nach Cucurella-Rot - Manchester United patzt trotz Sesko-Doppelpacks

Manchester City hat sich im Titelrennen der englischen Premier League einen weiteren und womöglich folgenschweren Ausrutscher erlaubt. Manchester United reicht gegen einen Abstiegskandidaten auch ein Doppelpack eines Ex-Bundesliga-Stars nicht zum Sieg. Nick Woltemade steuert bei einem epischen Comeback-Sieg von Newcastle United eine Torvorlage bei.

Manchester City kam gegen Brighton and Hove Albion und den deutschen Teammanager Fabian Hürzeler über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus und verpasste es, zumindest etwas Druck auf den Tabellenführer FC Arsenal aufzubauen.

Manchester ging zwar durch das 150. City-Tor von Erling Haaland (41., Foulelfmeter) in Führung, es war zugleich Treffer Nummer 35.000 in der Premier-League-Geschichte.

Kaoru Mitoma (60.) gelang beim Startelf-Debüt seines Teamkollegen Pascal Groß nach dessen Rückkehr aus Dortmund aber der Ausgleich.

Für das Team von Starcoach Pep Guardiola war es nicht nur das dritte Remis in Folge, der Katalane schaffte es auch im vierten Anlauf nicht, Hürzeler (32) zu schlagen.

Citys Rückstand auf Arsenal beträgt fünf Punkte, die Londoner können mit einem Sieg am Donnerstag (21.00 Uhr) gegen den FC Liverpool davonziehen.