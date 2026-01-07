Premier League
FC Chelsea verliert nach Cucurella-Rot - Manchester United patzt trotz Sesko-Doppelpacks
- Aktualisiert: 07.01.2026
- 23:41 Uhr
Manchester City hat sich im Titelrennen der englischen Premier League einen weiteren und womöglich folgenschweren Ausrutscher erlaubt. Manchester United reicht gegen einen Abstiegskandidaten auch ein Doppelpack eines Ex-Bundesliga-Stars nicht zum Sieg. Nick Woltemade steuert bei einem epischen Comeback-Sieg von Newcastle United eine Torvorlage bei.
Manchester City kam gegen Brighton and Hove Albion und den deutschen Teammanager Fabian Hürzeler über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus und verpasste es, zumindest etwas Druck auf den Tabellenführer FC Arsenal aufzubauen.
Manchester ging zwar durch das 150. City-Tor von Erling Haaland (41., Foulelfmeter) in Führung, es war zugleich Treffer Nummer 35.000 in der Premier-League-Geschichte.
Kaoru Mitoma (60.) gelang beim Startelf-Debüt seines Teamkollegen Pascal Groß nach dessen Rückkehr aus Dortmund aber der Ausgleich.
Für das Team von Starcoach Pep Guardiola war es nicht nur das dritte Remis in Folge, der Katalane schaffte es auch im vierten Anlauf nicht, Hürzeler (32) zu schlagen.
Citys Rückstand auf Arsenal beträgt fünf Punkte, die Londoner können mit einem Sieg am Donnerstag (21.00 Uhr) gegen den FC Liverpool davonziehen.
FC Chelsea verliert nach Cucurella-Notbremse
Der Tabellendritte Aston Villa, der zuletzt zwölf Siege aus den vergangenen 13 Pflichtspielen geholt hatte, ließ durch das 0:0 bei Crystal Palace die Chance liegen, an Manchester vorbeizuziehen und zumindest vorübergehend bis auf drei Punkte an Arsenal heranzurücken.
Der FC Chelsea, der zuletzt Enzo Maresca rausgeworfen und Liam Rosenior als Nachfolger präsentiert hatte, kassierte durch das 1:2 (0:0) beim FC Fulham mit dem deutschen Torhüter Bernd Leno einen Rückschlag.
Rosenior saß im Craven Cottage noch auf der Tribüne und sah wie sein künftiges Team nach der Roten Karte gegen Marc Cucurella (22., Notbremse) lange in Unterzahl spielen musste.
Für Aufsehen sorgte João Palhinha: Die Bayern-Leihgabe (78.) erzielte für Tottenham Hotspur einen Treffer per Fallrückzieher in den Winkel, dennoch verloren die Spurs mit 2:3 (1:2) beim AFC Bournemouth.
Manchester United nur Remis - Newcastle United mit epischer Aufholjagd
Nach der Trennung von Trainer Ruben Amorim hat Manchester United mit Interims-Trainer Darren Fletcher an der Seitenlinie mit einem 2:2 beim FC Burnley einen Befreiungsschlag verpasst.
Ein Doppelpack des Ex-Leipzigers Benjamin Sesko reichte nicht zum Sieg gegen den Tabellenvorletzten.
Newcastle United hat mit einem Last-Minute-Tor durch Harvey Barnes in der 12. Minute der Nachspielzeit einen spektakulären 4:3-Sieg gegen Leeds United eingefahren.
Nick Woltemade stand bei Newcastles drittem Sieg in Folge in der Startelf und bereitete ein Tor vor.
Die vom deutschen Trainer Daniel Farke trainierten Gäste gingen dreimal in Führung, ehe Newcastle mit zwei Toren in der Nachspielzeit durch Bruno Guimaraes und Barnes die Partie noch drehte.