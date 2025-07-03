Diogo Jota vom FC Liverpool ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen sein. Sein Bruder saß mit im Auto und verstarb ebenfalls. Der portugiesische Fußballverband hat die Todesfälle mittlerweile bestätigt. Schock beim FC Liverpool. Offensivspieler Diogo Jota verstarb am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall. Sein Bruder André Silva (25) - ebenfalls Fußballprofi beim FC Penafiel - kam dabei auch ums Leben. Der portugiesische Fußballverband hat die beiden Todesfälle mittlerweile bestätigt. Mo Salah vor Abschied beim FC Liverpool? Die Wechsel-Optionen "Der portugiesische Fußballverband und der gesamte portugiesische Fußball sind zutiefst erschüttert über den Tod von Diogo Jota und seinem Bruder André Silva heute Morgen in Spanien", erklärte der Verband in einem Statement auf "X" (ehemals Twitter).

Der Unfall ereignete sich demnach auf der A-52 in der Provinz Zamora in der Nähe der Region Sanabria. Der Liverpool-Star starb dem Bericht der spanischen Zeitung "Marca" nach, als das Auto von der Straße abkam und Feuer fing. Nach Angaben von Zeugen, die den Notruf alarmierten, stand das Auto in Flammen, die auch auf die nahe gelegene Landschaft übergriffen.

Diogo Jota verstorben: FC Liverpool gibt Erklärung ab Auch der FC Liverpool hat sich mittlerweile in einer Erklärung geäußert. "Der Klub hat erfahren, dass der 28-Jährige nach einem Verkehrsunfall in Spanien zusammen mit seinem Bruder Andre verstorben ist." Die "Reds" hielten sich jedoch bedeckt und baten in der Stunde des großen Schocks um Respekt für die Familie und alle Betroffenen: "Der FC Liverpool wird zu diesem Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar abgeben und bittet darum, die Privatsphäre von Diogos und Andres Familie, Freunden, Mannschaftskameraden und Vereinsmitarbeitern zu respektieren, während sie versuchen, mit dem unvorstellbaren Verlust fertig zu werden." "Wir werden ihnen weiterhin unsere volle Unterstützung zukommen lassen."

