FC Liverpool: Diogo Jota und Bruder Andre bei Autounfall verstorben - portugiesischer Verband bestätigt die Todesfälle - Klub reagiert
- Aktualisiert: 03.07.2025
- 13:28 Uhr
Diogo Jota vom FC Liverpool ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen sein. Sein Bruder saß mit im Auto und verstarb ebenfalls. Der portugiesische Fußballverband hat die Todesfälle mittlerweile bestätigt.
Schock beim FC Liverpool.
Offensivspieler Diogo Jota verstarb am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall. Sein Bruder André Silva (25) - ebenfalls Fußballprofi beim FC Penafiel - kam dabei auch ums Leben. Der portugiesische Fußballverband hat die beiden Todesfälle mittlerweile bestätigt.
"Der portugiesische Fußballverband und der gesamte portugiesische Fußball sind zutiefst erschüttert über den Tod von Diogo Jota und seinem Bruder André Silva heute Morgen in Spanien", erklärte der Verband in einem Statement auf "X" (ehemals Twitter).
Der Unfall ereignete sich demnach auf der A-52 in der Provinz Zamora in der Nähe der Region Sanabria. Der Liverpool-Star starb dem Bericht der spanischen Zeitung "Marca" nach, als das Auto von der Straße abkam und Feuer fing.
Nach Angaben von Zeugen, die den Notruf alarmierten, stand das Auto in Flammen, die auch auf die nahe gelegene Landschaft übergriffen.
Diogo Jota verstorben: FC Liverpool gibt Erklärung ab
Auch der FC Liverpool hat sich mittlerweile in einer Erklärung geäußert.
"Der Klub hat erfahren, dass der 28-Jährige nach einem Verkehrsunfall in Spanien zusammen mit seinem Bruder Andre verstorben ist."
Die "Reds" hielten sich jedoch bedeckt und baten in der Stunde des großen Schocks um Respekt für die Familie und alle Betroffenen: "Der FC Liverpool wird zu diesem Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar abgeben und bittet darum, die Privatsphäre von Diogos und Andres Familie, Freunden, Mannschaftskameraden und Vereinsmitarbeitern zu respektieren, während sie versuchen, mit dem unvorstellbaren Verlust fertig zu werden."
"Wir werden ihnen weiterhin unsere volle Unterstützung zukommen lassen."
Diogo Jota tödlich verunglückt: Portugiesischer Verband plant Schweigeminute bei Frauen-EM
Der Verlust trifft den gesamten protugiesischen Fußball hart: "Diogo Jota war nicht nur ein fantastischer Spieler, der fast 50 Länderspiele für die Nationalmannschaft bestritten hat, sondern auch ein außergewöhnlicher Mensch, der von all seinen Mit- und Gegenspielern respektiert wurde, der eine ansteckende Freude ausstrahlte und ein Bezugspunkt in seiner eigenen Gemeinschaft war", erklärte der Verband.
Und weiter: "Wir haben zwei Champions verloren. Ihr Tod ist ein unwiederbringlicher Verlust für den portugiesischen Fußball, und wir werden alles tun, um ihr Vermächtnis jeden Tag zu ehren."
Als Reaktion auf die Schockmeldung kündigte der Verband eine direkte Trauerbekundung auf dem Platz an: "Der Portugiesische Fußballverband hat die UEFA bereits gebeten, am Donnerstag vor dem Spiel unserer Nationalmannschaft gegen Spanien bei der Frauen-Europameisterschaft eine Schweigeminute einzulegen."
