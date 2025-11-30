Premier League: Florian Wirtz zurück, Alexander Isak trifft - Liverpool gelingt Befreiungsschlag

Nach drei Niederlagen in den vergangenen drei Spielen gelang Liverpool mit dem Sieg gegen West Ham ein kleiner Befreiungsschlag.

Auch dank des ersten Premier-League-Treffers des Rekordeinkaufs Alexander Isak hat der FC Liverpool vorerst wieder in die Spur gefunden.

Mit Rückkehrer Florian Wirtz in der Startelf siegte der kriselnde englische Meister mit 2:0 (0:0) bei West Ham United und feierte nach den Horror-Wochen zuletzt den dringend benötigten Befreiungsschlag.

Isak sorgte in der 60. Minute für die Erlösung, der 150-Millionen-Mann hatte zuvor nur einmal im League Cup getroffen.

Am Treffer war auch Wirtz maßgeblich beteiligt, der 22-Jährige spielte im Vorfeld den Steckpass auf Vorbereiter Cody Gakpo.