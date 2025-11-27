"Sie haben nichts..."
FC Liverpool: Millionen-Diebe müssen Alexander Isak Mini-Summe zurückzahlen
- Veröffentlicht: 27.11.2025
- 11:12 Uhr
- Kai Esser
Alexander Isak wurde beraubt, die Täter haben Gegenstände im Wert von über einer Million Pfund erbeutet. Zurückzahlen müssen die Täter jedoch fast nichts - genau genommen einen einzigen Pfund.
Der schwedische Stürmer Alexander Isak, der im Sommer 2025 von Newcastle United zum FC Liverpool gewechselt ist, erhält von einer verurteilten Diebesbande nur einen Bruchteil der gestohlenen Summe zurück.
Eine Familie italienischer Einbrecher, die im Frühjahr 2024 in Nordengland über 1,2 Millionen Pfund erbeutete, wurde in einem Gerichtsverfahren zu Rückzahlungen von je einem Pfund verurteilt.
Die Bande aus den Geschwistern Valentino und Giacomo Nikolov sowie Jela Jovanovic und ihrem Sohn Charlie Jovanovic hatte im April 2024 drei Villen in der Region um Newcastle heimgesucht.
Zu den Opfern zählte zu jener Zeit der damalige Newcastle-Stürmer Isak, dessen Anwesen am 4. April ausgeraubt wurde. Die Diebe nahmen Bargeld im Wert von 10.000 Pfund, Schmuck für 68.000 Pfund sowie Isaks Audi RS6 (Wert: 120.000 Pfund) mit – insgesamt ein Schaden von rund 198.000 Pfund.
Bis zu 10 Jahre Haft - aber nur 1 Pfund Schadensersatz
Insgesamt belief sich der Raubzug der Familie auf Beute im Wert von über 1,2 Millionen Pfund. Die Einbrecher, die als professionelle "Touring-Banditen" gelten, reisten mit einem Campervan aus Italien an, trugen Handschuhe und Masken und schalteten ihre Handys in der Nähe der Ziele aus. Sie wurden am 13. April 2024 in der Birmingham-Region festgenommen und im Mai 2025 zu Haftstrafen zwischen sechs Monaten und zehn Jahren verurteilt.
Das Wichtigste zur Champions League am Mittwoch
Beim Verfahren zur Rückzahlung der Beute vor dem Newcastle Crown Court ordnete Richter Robert Spragg an, dass Jela Jovanovic, Giacomo und Valentino Nikolov jeweils symbolisch einen Pfund zurückzahlen müssen, andernfalls drohen sieben Tage Extra-Haft.
Charlie Jovanovic, der einzige mit konfiszierten Vermögenswerten, wurde zu einer Zahlung von 1.135,50 Pfund verpflichtet, mit 14 Tagen Haft bei Zahlungsverweigerung. Der Staatsanwalt Daniel Cordey hatte den Nutzen der Bande mit 1,266 Millionen Pfund beziffert, doch aufgrund fehlender Mittel der Verurteilten blieb es bei den Minimalbeträgen.
Externer Inhalt
"Haben nichts, was sie zurückgeben könnten"
"Die Familie hat nichts, was sie zurückgeben könnte", begründete der Richter die Entscheidung.
Er wies jedoch darauf hin, dass zukünftige Verfahren möglich seien, falls Assets wie "schnelle Autos in Italien" oder Immobilien entdeckt werden.
Der FC Liverpool äußerte sich zunächst nicht zu dem Fall.