Alexander Isak wurde beraubt, die Täter haben Gegenstände im Wert von über einer Million Pfund erbeutet. Zurückzahlen müssen die Täter jedoch fast nichts - genau genommen einen einzigen Pfund.

Der schwedische Stürmer Alexander Isak, der im Sommer 2025 von Newcastle United zum FC Liverpool gewechselt ist, erhält von einer verurteilten Diebesbande nur einen Bruchteil der gestohlenen Summe zurück.

Eine Familie italienischer Einbrecher, die im Frühjahr 2024 in Nordengland über 1,2 Millionen Pfund erbeutete, wurde in einem Gerichtsverfahren zu Rückzahlungen von je einem Pfund verurteilt.

Die Bande aus den Geschwistern Valentino und Giacomo Nikolov sowie Jela Jovanovic und ihrem Sohn Charlie Jovanovic hatte im April 2024 drei Villen in der Region um Newcastle heimgesucht.

Zu den Opfern zählte zu jener Zeit der damalige Newcastle-Stürmer Isak, dessen Anwesen am 4. April ausgeraubt wurde. Die Diebe nahmen Bargeld im Wert von 10.000 Pfund, Schmuck für 68.000 Pfund sowie Isaks Audi RS6 (Wert: 120.000 Pfund) mit – insgesamt ein Schaden von rund 198.000 Pfund.