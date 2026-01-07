Manchester City sichert sich dank einer besonderen Klausel offenbar einen höchst begehrten Rechtsaußen.

Noch am Dienstag zeigte sich Pep Guardiola im Hinblick auf mögliche Neuzugänge für Manchester City äußerst defensiv. "Wir werden sehen, wie der Transfermarkt ausschaut und werden dann kreativ sein. Wir werden Lösungen finden", konstatierte der Katalane.

Nur wenige Stunden später scheinen die Citizens bereits eine Lösung gefunden zu haben – und allzu kreativ musste das Team dafür auch nicht werden.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano zieht der Klub die Ausstiegsklausel von Antoine Semenyo. Der Flügelstürmer von Liga-Rivale Bournemouth hat in seinem Kontrakt eine besondere Klausel verankert. Demnach kann er vom 1. bis 10. Januar für 65 Millionen Pfund (rund 75 Millionen Euro) abgeworben werden.

Laut Romano soll der Wechsel bereits unter Dach und Fach sein, der fehlende Medizincheck soll am Donnerstag absolviert werden. Auch über einen langfristigen Kontrakt soll bereits Einigung bestehen.