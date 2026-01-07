Fußball
Manchester City: 75-Millionen-Deal! Erster Mega-Transfer des Winters wohl fix
- Veröffentlicht: 07.01.2026
- 12:29 Uhr
- ran.de
Manchester City sichert sich dank einer besonderen Klausel offenbar einen höchst begehrten Rechtsaußen.
Noch am Dienstag zeigte sich Pep Guardiola im Hinblick auf mögliche Neuzugänge für Manchester City äußerst defensiv. "Wir werden sehen, wie der Transfermarkt ausschaut und werden dann kreativ sein. Wir werden Lösungen finden", konstatierte der Katalane.
Nur wenige Stunden später scheinen die Citizens bereits eine Lösung gefunden zu haben – und allzu kreativ musste das Team dafür auch nicht werden.
Laut Transferexperte Fabrizio Romano zieht der Klub die Ausstiegsklausel von Antoine Semenyo. Der Flügelstürmer von Liga-Rivale Bournemouth hat in seinem Kontrakt eine besondere Klausel verankert. Demnach kann er vom 1. bis 10. Januar für 65 Millionen Pfund (rund 75 Millionen Euro) abgeworben werden.
Laut Romano soll der Wechsel bereits unter Dach und Fach sein, der fehlende Medizincheck soll am Donnerstag absolviert werden. Auch über einen langfristigen Kontrakt soll bereits Einigung bestehen.
Kein Liverpool-Angebot für Semenyo
Semenyo verzeichnete in der laufenden Premier-League-Saison in 19 Spielen bereits neun Tore und drei Assists. Unzählige britische Topklubs hatten an ihm Interesse. Der 26-Jährige soll sich aber für ManCity entschieden haben, weil er gerne mit Trainer Guardiola zusammenarbeiten würde.
Zuvor berichtete der "Guardian", der ghanaische Nationalspieler, der in London geboren wurde, würde am liebsten zum FC Liverpool wechseln. Dort soll nach dem Wadenbeinbruch von Alexander Isak zwar grundsätzlich Bedarf herrschen, ein offizielles Angebot gab es aber wohl nicht.
Sein Debüt für City könnte Semenyo schon am Wochenende geben. Am Samstag muss der Klub im FA Cup gegen den Drittligisten Exeter City ran (ab 16 Uhr im Liveticker).
