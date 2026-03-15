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Traineroptionen von Manchester United

Manchester United: Das ist die Trainer-Liste des Premier-League-Riesen

  • Veröffentlicht: 15.03.2026
  • 19:10 Uhr
  • Malte Ahrens

Manchester United hat wohl eine prominente Liste für mögliche Trainerkandidaten ab der neuen Saison. Michael Carrick soll trotz guter Quote ersetzt werden.

Manchester United wird seit acht Spielen von Vereinslegende Michael Carrick trainiert. Seine Bilanz in der Premier League liegt bei sechs Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage.

Nun berichten die "Sun" und "ESPN" allerdings übereinstimmend über andere Kandidaten. Carrick soll nicht die Rückendeckung der Klub-Bosse haben, um über die Saison hinaus auf der Bank der "Red Devils" zu sitzen.

Ab der neuen Saison beschäftigen sich die Engländer den Berichten zufolge mit Ex-SGE-Coach Oliver Glasner. Der Österreicher wird seinen aktuellen Arbeitgeber Crystal Palace nach der laufenden Saison verlassen.

Der nächste Kandidat ist auch aktuell bei einem Ligakonkurrenten unter Vertrag. Unai Emery hat Aston Villa aus dem Tabellenmittelfeld in die Tabellenspitze geführt. Sein Vertrag läuft allerdings noch bis 2029.

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Julian Nagelsmann vom DFB zu ManUnited?

Ein weiterer Name ist Andoni Iraola. Er hat Birmingham in der Premier League etabliert und sein Vertrag würde am Saisonende auslaufen.

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Auf der Shortlist soll auch Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann stehen. Sein Vertrag beim DFB läuft noch bis 2028 und ein Wechsel nach Manchester gilt als Wunschtraum.

Als letzter Name wird Roberto De Zerbi genannt. Der Italiener hat in der Premier League bereits Erfahrung an der Seitenlinie von Brighton & Hove Albion.

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