"Kein Wunder, dass ich nicht öfter gespielt habe, denn beim letzten Mal in der Premier League lief es gut und plötzlich ...", soll der Angreifer geschrieben haben.

Nur einer scheint keine große Party-Laune zu verspüren. Die Rede ist von Angreifer Darwin Nunez, der aktuell nicht groß zum Zuge kommt. Der Uruguayer machte seinen Unmut in einem Social-Media-Post laut, den er aber schnell wieder löschte.

In Liverpool ist bereits alles für die große Meister-Party angerichtet.

Darwin Nunez kommt beim FC Liverpool nicht mehr so recht zum Zug. Der Angreifer sieht offenbar eine Vertragsklausel als Grund dafür an. Einen wütenden Social-Media-Post löschte er jedoch wieder.

Drohende Nachzahlungen: Lässt Liverpool Nunez absichtlich außen vor?

Hintergrund der Aussage ist wohl ein Bericht der "A Bola", wo geschrieben steht, dass Liverpool beim nächsten Nunez-Einsatz weitere Bonus-Zahlungen an Ex-Klub Benfica Lissabon überweisen müsste. Nunez scheint also zu glauben, dass seine geringe Einsatzzeit damit zusammenhängt, dass die "Reds" nichts draufzahlen möchten.

Der Mittelstürmer spielt eine enttäuschende Saison in der Premier League und steht erst bei fünf Toren. Kurios ist jedoch, dass Nunez gegen den FC Southampton mit einem Tor und einem Assist aufmerken konnte, dann aber gegen den FC Everton und FC Fulham nur kurz spielte und in den beiden letzten Spielen überhaupt nicht eingesetzt wurde. Beim Spiel gegen die "Spurs" tauchte Nunez ebenfalls nicht in der Startelf auf.

Trainer Arne Slot wurde bereits auf die Klausel angesprochen, dementierte jedoch, dass er Einsätze von Nunez davon abhängig mache. "Glauben Sie immer, was gesagt wird? Nicht immer? Ich auch nicht", führte der Reds-Coach aus.

Slot und Nunez sollen nicht das beste Verhältnis zueinander haben und der Niederländer immer wieder die Einstellung des 75-Millionen-Euro-Transfers hinterfragen. Vieles deutet darauf hin, dass sich die Wege im Sommer trennen könnten.