Ousmane Dembele spielt die Saison seines Lebens und entscheidet mit seinem Treffer auch das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale gegen Arsenal. Bei PSG löst er endlich das Versprechen ein, das er viele Jahre nur auf dem Papier war. Ein Kommentar. Von Chris Lugert Thomas Tuchel wusste es schon früh. Der deutsche Trainer war es, der bei Borussia Dortmund in der Saison 2016/17 den jungen Ousmane Dembele betreute. Und was er damals sah, begeisterte ihn. "Ousmane ist ein unglaublicher Spieler mit jeder Menge Talent. Ich hatte in jedem Training Spaß an ihm, sowohl an seinem außerordentlichen Talent als auch an der Person, die er ist", sagte Tuchel vor einigen Jahren, als Dembele längst beim FC Barcelona spielte - wobei, "spielte" ist das falsche Wort. Denn genau das tat er in Katalonien eher selten. Sechs CL-Startplätze? Premier League winkt Novum Nur ein Jahr war Dembele in Dortmund aktiv und spielte sich damals als 19-Jähriger ins Schaufenster. Doch die große Weltkarriere, die ihm nach seinem Wechsel zu Barca jeder prophezeit hatte, geriet ins Stocken - bis jetzt. Der heute 27-Jährige ist endlich dort angekommen, wo er aufgrund seiner Anlagen eigentlich schon seit Jahren hätte sein müssen, nämlich in der absoluten Weltspitze. "Wenn er konzentriert ist, kann er alles erreichen", sagte Tuchel - und brachte das Problem auf den Punkt. Heute ist Dembele ein Unterschiedsspieler und der neue Superstar bei Paris Saint-Germain, ohne aber Starallüren zu zeigen. Anders als ein Kylian Mbappe, der das Team mit seinem Ego erdrückte, spielt Dembele einfach Fußball. Wo Mbappe über dem Klub schwebte, ordnet sich Dembele als Teil des großen Ganzen ein.

Dembele übernimmt Verantwortung Sein Siegtor im Hinspiel des Champions-League-Halbfinales beim FC Arsenal war bereits sein 33. Pflichtspieltor in dieser Saison, dazu kommen zwölf Vorlagen. In seiner neuen Rolle als freier Radikaler im Sturmzentrum blüht er so richtig auf. Er nimmt seine Mitspieler mit, weiß aber auch um seine eigene Verantwortung - und stellt sich dieser. Champions League: Die Torjägerliste Doch es gab eben auch diesen anderen Dembele. Der es mit der Professionalität nicht so genau nahm, der sich auf sein reines Talent verließ, aber kein Interesse an der Arbeit hatte, die zum Profidasein eines Fußballers dazugehört. Ein Spieler, für den Barcelona einst völlig übertriebene 135 Millionen Euro an Dortmund überwies, um anschließend in sechs Jahren eher magere 81 Torbeteiligungen und gefühlt ebenso viele Verletzungen zu bekommen.

Mit Wehmut werden sie jetzt nach Paris blicken, wo jener Spieler aktiv ist, den sie selbst gerne gehabt hätten. Und an dessen Talent es nie einen Zweifel gab, die Einstellung bei ihm jedoch ein großes Problem war. Doch PSG-Trainer Luis Enrique hat aus einem Talent eine Galionsfigur gemacht. "Wir kennen Ousmane und sehen ihn jeden Tag im Training. Aktuell ist er voller Selbstvertrauen", sagte Enrique bereits vor einigen Wochen. "Er war 2024 bereits gut und 2025 ist er noch besser."

