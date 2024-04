Anzeige

Rückschlag für den FC Liverpool und Jürgen Klopp: Nach einem unnötig verpassten Sieg bei Erzrivale Manchester United müssen die Reds die Tabellenführung abgeben.

Die Mannschaft des scheidenden deutschen Star-Coaches rettete beim 2:2 (1:0) in einem wilden Spiel beim englischen Rekordmeister Manchester United immerhin einen Punkt, musste den Platz an der Spitze im hoch spannenden Titelrennen aber an den punktgleichen FC Arsenal mit Nationalspieler Kai Havertz abgeben. Titelverteidiger Manchester City lauert mit einem Zähler Rückstand auf Rang drei.

Mohamed Salah (84.) sicherte mit einem verwandelten Foulelfmeter das Unentschieden, nachdem Bruno Fernandes (50.) mit einem Tor aus 40 Metern und Kobbie Mainoo (67.) das Spiel für ManUnited gedreht hatten.

Das Team von Teammanager Erik ten Hag war im ersten Abschnitt scheinbar chancenlos, legte mit großzügiger Hilfe der Gäste aber ein zwischenzeitliches Comeback hin. Der Kolumbianer Luis Diaz (23.) hatte die Reds, die im ersten Abschnitt zahlreiche Chancen vergaben, in Führung gebracht.

Zur Halbzeit notierten die Statistiker 15:0 Torschüsse zugunsten von Liverpool. Klopp tobte an der Seitenlinie, weil unter anderem der frühere Leipziger Dominik Szoboszlai und Darwin Nunez teils beste Gelegenheiten ungenutzt ließen. So schlug ManUnited, das Liverpool bereits im März im Viertelfinale des FA Cups ausgeschaltet hatte, tatsächlich zurück.