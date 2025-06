Tottenham Hotspur hat sich nach einer enttäuschenden Premier-League-Saison , in der die Londoner nur knapp auf Platz 17 dem Abstieg entgangen, von Trainer Ange Postecoglu getrennt. Das bestätigte Tottenham in den sozialen Netzwerken.

Trainer-Hammer in der Premier League! Ange Postecoglu gewinnt mit Tottenham Hotspur die Europa League - und ist jetzt dennoch seinen Job los.

In einem Statement schrieben die Spurs: "Wir sind Ange sehr dankbar für sein Engagement und seine Leistung während seiner zweijährigen Tätigkeit für den Klub. Ange wird immer als der dritte Manager in unserer Geschichte in Erinnerung bleiben, der eine europäische Trophäe gewinnen konnte. Danke Ange."