Bei der Begegnung zwischen Leicester City und Newcastle United (0:3) kam der erst 15-jährige Jeremy Monga zu seinem Debüt in der Premier League.

Leicester City kassierte am Montagabend in der Premier League die achte Niederlage in Folge und taumelt damit dem direkten Wiederabstieg entgegen.

Zumindest aber für Jeremy Monga war die 0:3 (0:3)-Heimniederlage gegen Newcastle United ein ganz besonderer Moment.