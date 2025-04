Für den FC Southampton endet der Ausflug in die Premier League nach nur einem Jahr wieder. Der Abstieg der "Saints" steht dabei so früh fest wie keiner zuvor. Ein weiterer Negativrekord droht.

Der FC Southampton ist aus der Premier League abgestiegen und hat für einen unrühmlichen Rekord gesorgt. Durch ein 1:3 (0:2) am Sonntagnachmittag bei Tottenham Hotspur kann sich der Fußballklub aus dem Süden Englands bereits sieben Spieltage vor dem Saisonende nicht mehr retten - nie zuvor stand in der Liga so früh ein Absteiger fest.

Southampton war im Vorjahr als Sieger des Playoff-Finales der Championship aufgestiegen.

Das Team des zweimaligen deutschen Nationalspielers Armel Bella-Kotchap hat nach 31 Partien zehn Punkte auf dem Konto, den "Saints" gelangen bislang nur zwei Siege. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt 22 Zähler.

Nach zwei Treffern der Spurs durch Brennan Johnson (13./42.) sorgte Mateus Fernandes (90.) beim FA-Cup-Sieger von 1976 kurzzeitig für Hoffnung auf zumindest einen Punkt. Doch die Münchner Leihgabe Mathys Tel machte per Elfmeter mit seinem ersten Premier-League-Tor für den Europa-League-Gegner von Eintracht Frankfurt alles klar (90.+6.). Bella-Kotchap kam nicht zum Einsatz.

Der Mannschaft von Teammanager Ivan Juric droht ein weiterer Negativrekord. Derby County beendete die Spielzeit 2007/08 mit elf Punkten, bislang die schlechteste Ausbeute in der Premier League.