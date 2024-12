Liverpool vs. Everton abgesagt - trauriger Abschied vom Goodison Park?

Das Merseyside-Derby in der Premier League zwischen dem FC Everton und dem FC Liverpool musste kurzfristig wegen einer Sturmwarnung abgesagt werden.

Das heiß ersehnte Derby in der Premier League zwischen den FC Everton und dem FC Liverpool fällt aus.

Die eigentlich für Samstagmittag geplante Partie musste aufgrund einer Sturmwarnung abgesagt werden. Das gaben die Verantwortlichen einige Stunden vor dem für 13:30 Uhr geplanten Anstoß bekannt.

In Teilen von von Süd- und Westengland werden in den kommenden Stunden heftige Stürme erwartet. Deshalb wurde die Bevölkerung in dieser Region zuletzt via Notfall-Warnung über das Handy dazu aufgefordert, die Häuser nicht zu verlassen.