Manchester City: Pep Guardiola provoziert Liverpool-Fans im Mourinho-Stil

Nach der Niederlage von Manchester City im Spitzenspiel in Liverpool fordern die Heimfans die Entlassung von Trainer Pep Guardiola. Der sonst so besonnene Spanier reagiert mit einer provokanten Geste, die man von seinem Erzfeind Jose Mourinho kennt.

Die fast schon unheimliche Negativ-Serie von Manchester City geht ungebremst weiter, der immer größere Druck hinterlässt seine Spuren ganz offensichtlich auch bei Pep Guardiola.

Nach dem aberwitzigen 3:3 gegen Feyenoord Rotterdam am Dienstag in der Champions League erschien der Trainer mit blutigen Kratzern im Gesicht auf der Pressekonferenz und erklärte anschließend, sich diese selbst zugefügt zu haben.

Nach der 0:2-Niederlage im Topspiel der Premier League beim FC Liverpool am Sonntag reagierte der sonst so besonnene Spanier völlig anders, aber ähnlich kurios.

"You’re getting sacked in the morning", sangen die Liverpool-Fans in Richtung Guardiolas ("Du wirst morgen früh entlassen!").

Anstatt die Schmähungen zu ignorieren, hob der grinsende Guardiola seine Hände in die Luft und deutete mit den fünf Fingern seiner linken Hand und dem Zeigefinger seiner rechten Hand die Zahl "6" an - für die sechs Meisterschaften, die er in der Premier League mit ManCity gewonnen hat.