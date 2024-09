Manchester City - 115 Anklagen: Was droht dem Top-Klub aus der Premier League?

Doch was wäre, wenn doch? Wie könnten potenzielle Folgen für die "Skyblues" ausfallen? Was müsste dafür passieren und worauf genau belaufen sich die 115 Anklagen?

115 Anklagen: Wie reagieren die Man-City-Verantwortlichen?

Als die 115 Anklagen im Februar 2023 erstmals öffentlich bekanntwurden, zeigten sich die "Citizens" überrascht. Der Klub behauptete zudem, sich in vielerlei Hinsicht kooperativ verhalten zu haben.

"Der Manchester City FC ist von der Veröffentlichung dieser angeblichen Verstöße gegen die Regeln der Premier League überrascht, insbesondere angesichts des umfassenden Engagements und der großen Menge an detailliertem Material, das der EPL zur Verfügung gestellt wurde", hieß es damals in einer Erklärung.

Pep Guardiola blickt dem "Fußball-Prozess des Jahrhunderts" mit öffentlich zur Schau gestellter Gelassenheit entgegen. "Wir werden das Urteil akzeptieren", sagte der Trainer von Manchester City.

"Ich bin kein Richter, Erling (Haaland) ist kein Richter. Es gibt viele Richter in diesem Land oder in Spanien, aber ich werde einfach abwarten und schauen, was passiert", sagte Guardiola am Freitag. Er wisse, dass die Leute das Verfahren mit Spannung erwarteten, es werde ja "seit Jahren" darüber geredet, aber: "Jeder ist unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist."