Schon jetzt zeichnet sich ab, dass einige Stars enorm vom Wechsel auf der Trainerposition profitieren. Andere Akteure, die unter Vorgänger Thomas Tuchel noch eine gute Rolle gespielt haben, kommen unter Kompany nicht mehr so zum Zuge.

Angesichts der Länderspielpause hatte Vincent Kompany ausreichend Zeit, um seine ersten Monate in München zu reflektieren. Der Belgier hat dem FC Bayern wieder Leben eingehaucht, selbst wenn die Defensive ein Problemfeld bleibt.

Vincent Kompany ist mit drei Pflichtspielsiegen in seine Amtszeit als Bayern-Trainer gestartet. Alles läuft beim Rekordmeister aber nicht nach Plan und auch der ein oder andere Akteur dürfte nicht ganz zufrieden sein. Wir werfen einen Blick auf die Gewinner und Verlierer unter Kompany.

Vincent Kompany setzt gerne auf junge Spieler und will diese auf das nächste Level bringen. Bei Pavlovic funktioniert das bislang eindrucksvoll. Immerhin ist dieser nicht nur Stammspieler, sondern der Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld-Zentrum. Eine gewaltige Herausforderung, die der passstarke und spielintelligente Sechser schon jetzt zu meistern weiß.

Zwar war Aleksandar Pavlovic die große Neuentdeckung unter Tuchel, jedoch scheint es für den Youngster unter Kompany noch besser zu laufen. Pavlovic ist im Mittelfeld-Zentrum aktuell gesetzt. Der 20-Jährige hat die Nase deutlich vor Leon Goretzka und Konrad Laimer und konnte bislang sogar Joao Palhinha in Schach halten.

Selbst wenn Müller wohl nicht mehr all zu häufig als Starter auf dem Platz stehen darf, deutet alles darauf hin, dass die letzten Kapitel seiner Karriere nochmal richtig erfreulich werden.

Hätten viele vielleicht damit gerechnet, dass die Karriere des 34-Jährigen jetzt langsam ausläuft, ist aktuell das Gegenteil der Fall. Kompany setzt auf Müller und brachte diesen im DFB-Pokal von Beginn an und gegen Wolfsburg und Mainz als Joker. Dabei hatte der Raumdeuter in allen Partien einen entscheidenden Anteil daran, dass die Münchner den Sieg davontragen konnten. Müller verzückt als Kommunikator, Ideengeber und Vollstrecker.

Der von Tuchel gerne benutzte Slogan “Kein Müller-Spiel“ wurde in München schon zum Nerv-Thema und dürfte vor allem Müller selbst wenig gefallen haben. Gewissermaßen wird dieser dem frisch gekürten Rekordspieler der Bayern auch nicht gerecht.

Serge Gnabry galt vor wenigen Monaten noch als glasklarer Abschiedskandidat. Im Gegensatz zu anderen Akteuren wie Goretzka ist es Gnabry aber schon längst gelungen, wieder eine tragende Rolle zu spielen. Der 29-Jährige hat hart an sich gearbeitet, zeigte in der Vorbereitung und in den ersten Pflichtspielen eine hervorragende Mentalität und hat dafür auch stets den Lohn von Kompany erhalten.

Tom Hülsmann (SKN St. Pölten) In der zweithöchsten Spielklasse Österreichs soll Torhüter Tom Hülsmann regelmäßig Spielpraxis sammeln. Der 20-Jährige aus Trier bringt die Erfahrung von 29 Einsätzen in der Regionalliga Bayern mit zum SKN St. Pölten. In München läuft der Vertrag des 2,05-Meter-Hünen noch bis 2026. Fügte sich eigentlich gut ein in Österreich, sah dann aber am zweiten Spieltag glatt Rot.

Matteo Perez Vinlöf (Austria Wien) Wie in der Vorsaison, so sind auch 2024/25 einige FCB-Talente nach Österreich verliehen. Der Schwede Matteo Perez Vinlöf spielt nach der Vertragsverlängerung in München bis 2027 für ein Jahr auf Leihbasis für Austria Wien, soll mit Frans Krätzig einen zuletzt ausgeliehenen Bayern-Profi ersetzen. Ist bei der Austria unangefochtener Stammspieler.

Max Scholze (SC Verl) Nach einer Saison bei den FCB-Amateuren in der Regionalliga soll für Max Scholze nun in Verl der nächste Schritt in Richtung Profifußball gelingen. Der Rechtsverteidiger hat beim Drittligisten für ein Jahr unterschrieben, anschließend läuft der Vertrag des gebürtigen Sachsen in München noch bis 2027. Der SC Verl gewann zuletzt in einem geheimen Test gegen die erste Mannschaft von Borussia Dortmund 4:0.

Maximilian Hennig (SpVgg Unterhaching) In Unterhaching gibt es in der Saison 2024/25 noch einen zweiten Bayern-Leihspieler: Maximilian Hennig. Der 17-Jährige soll beim Drittligisten den Sprung in den Erwachsenenfußball bewältigen, nachdem er beim Rekordmeister bislang in der U19 und in der UEFA Youth League aktiv war. Der Vertrag des Linksverteidigers läuft noch bis 2027.

Gibson Nana Adu (SpVgg Unterhaching) Wie Krattenmacher, so verpflichtete der FCB auch Gibson Nana Adu von Unterhaching. Der 16 Jahre junge Stürmer, der auch schon Drittliga-Erfahrung hat, bleibt aber zunächst noch für eine Saison auf Leihbasis bei der SpVgg.

Maurice Krattenmacher (SSV Ulm) Mit Maurice Krattenmacher sicherte sich der FC Bayern im Sommer 2024 eines der größten Talente des deutschen Fußballs. Der 18-Jährige kam für Unterhaching bereits zu 33 Drittliga-Spielen und wird nun von den Münchnern bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm als Leihspieler "geparkt", erhielt dort in den ersten Partien einiges an Einsatzzeit.

Taichi Fukui (FC Arouca) Für den Japaner Taichi Fukui geht es nach dem letztjährigen Abstieg mit Portimonense in Portugal weiter. Der Mittelfeldspieler, der 13 Mal für Portimonense auflief, wurde zuletzt an den Erstligisten FC Arouca verliehen. In München hat der 19-Jährige noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026. 88 Minuten durfte Fukui zum Ligaauftakt gegen Guimaraes ran, konnte die 0:1-Niederlage aber nicht verhindern.

Hyun-ju Lee (Hannover 96) Erneut in die 2. Bundesliga geht es für den Südkoreaner Hyun-ju Lee. Der Mittelfeldspieler war in der Vorsaison bei Wehen Wiesbaden und nun ging es für ihn auf Leihbasis zu Hannover 96. Die Niedersachsen sicherten sich auch eine Kaufoption, um den 21-Jährigen möglicherweise langfristig zu binden. Noch steht keine Minute für die 96er zu Buche.

Alexander Nübel (VfB Stuttgart) Der VfB Stuttgart und die Bayern dehnten die bereits seit 2023 laufende Leihe von Alexander Nübel bis 2026 aus. Dank einer Klausel können die Münchner Nübel aber bereits im Sommer 2025 zurückholen, sollte Stammkeeper Manuel Neuer seine Karriere beenden. Nübel hatte schon in der Saison 2023/24 großen Anteil am Vizemeister-Titel der Schwaben und ist auch in dieser Saison VfB-Stammtorhüter.

Frans Krätzig (VfB Stuttgart) Nach einigen unverhofften Einsätzen für die Profis wurde Frans Krätzig zu Jahresbeginn zu Austria Wien verliehen. In der österreichischen Bundesliga zeigte er starke Leistungen, die ihn nun auf Leihbasis zum VfB führten. Laut "Sky" wurde auch eine Kaufoption vereinbart. Dass er ein schmerzhafter Verlust für den FCB werden könnte, bewies Krätzig im Supercup, als er Deniz Undav butterweich die zwischenzeitliche Führung auflegte.

Armindo Sieb (1. FSV Mainz 05) Armindo Sieb präsentierte sich über zwei Jahre beim Zweitligisten Greuther Fürth richtig gut. Daher nahmen die Münchner die Rückkaufoption wahr. Nun soll der 21-Jährige in Mainz auf Bundesliga-Niveau seine Klasse beweisen. Die Leihe ist zunächst für zwei Jahre festgelegt, danach hat Mainz eine Kaufoption - und der FCB wieder eine Rückkaufoption. Im Pflichtspieldebüt überzeugte Sieb mit Tempo und Rafinesse.

Lovro Zvonarek (SK Sturm Graz) Per Leihe schickt der FC Bayern Talent Lovro Zvonarek nach Österreich zu Sturm Graz. Der 20-Jährige soll beim dortigen Double-Sieger Spielpraxis auf höchstem Niveau sammeln, Sturm hat sich durch den Meistertitel direkt für die Champions League qualifiziert. Nach einem Startelfeinsatz zum Ligastart reichte es zuletzt zwei Mal nur für einige Minuten von der Bank.

Bryan Zaragoza (CA Osasuna) Der Offensivspieler läuft bis zum Ende der Saison auf Leihbasis für den spanischen Erstligisten CA Osasuna auf. Der 22-Jährige kam bislang nur in sieben Pflichtspielen zum Einsatz, hatte zuvor aber bei Granada für Aufsehen gesorgt. Zum La-Liga-Auftakt durfte Zaragoza direkt mal 31 Minuten mitwirken, der als Transfer-Flop verschriene überzeugte in dieser halben Stunde auf ganzer Linie und blühte regelrecht auf.

Gabriel Vidovic (1. FSV Mainz 05) Armindo Sieb bekommt Gesellschaft von einem FCB-Kollegen: Linksaußen Gabriel Vidovic verlängert seinen Vertrag in München bis 2026 und wechselt auf Leihbasis an den Bruchweg. Die Nullfünfer konnten sich Berichten von "Sky" und "BILD" zufolge eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro sichern. Der FC Bayern soll allerdings auch über eine Rückkaufoption verfügen. Laut Transfer-Experte Luca Bendoni beträgt diese zehn Millionen Euro.

Paul Wanner (1. FC Heidenheim) Nach der Leihe in der Vorsaison zum Zweitligisten SV Elversberg soll sich Bayern-Talent Paul Wanner nun in der Bundesliga beweisen. Heidenheim bekam den Zuschlag beim hochtalentierten Mittelfeldspieler, der in München noch einen Vertrag bis 2027 hat. Auch für den 1. FCH bringt Wanner seine Talente gewinnbringend ein - traf bereits im Pokal, international und in der Liga.

FC Bayern München: Die "Loan Army" des FCB in der Saison 2024/25

Die ganz große Leichtigkeit früherer Tage lässt Gnabry noch nicht aufleben, jedoch vereint er defensives Engagement mit torgefährlichen Momenten. Dies ist schon mal ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung.

Im Moment ist Gnabry neben Jamal Musiala und Michael Olise in der offensiven Dreierreihe gesetzt. Natürlich sei angemerkt, dass mit Leroy Sane nach dessen Verletzungspause noch ein Konkurrent hinzukommen wird, jedoch scheint Gnabry sowohl Kingsley Coman als auch den in den letzten Wochen wenig überzeugenden Mathys Tel im Griff zu haben.

Wirklich viel Kredit schien Joshua Kimmich weder bei Ex-Coach Tuchel noch in der Vereinsführung gehabt zu haben. Folgerichtig wurden die Abschieds-Gerüchte lauter und lauter. Der 29-Jährige entschied sich aber dazu, seinen bis 2025 laufenden Vertrag zumindest mal zu erfüllen. Derzeit deutet vieles darauf hin, als könne der gemeinsame Weg auch noch deutlich länger andauern.

Gewinner: Dayot Upamecano

Nach seiner großen Anzahl an Patzern in den letzten Jahren erwarteten nicht wenige einen Abschied des Innenverteidigers. Upamecano hat in der vergangenen Rückrunde nicht nur seinen Stammplatz, sondern auch das Vertrauen der Klub-Bosse verloren.

Kompany soll jedoch schnell klargestellt haben, dass er auf Upamecano setzen möchte. Folgerichtig blieb der Franzose im Gegensatz zu Matthijs de Ligt in München und darf sich derzeit über einen Stammplatz in der Abwehr freuen. Aktuell ist er aus dieser auch nicht wegzudenken, zumal er in den ersten Saisonspielen den besseren Eindruck als Abwehr-Partner Min-Jae Kim hinterlassen hat.

Upamecano agierte zuletzt zwar auch nicht ganz fehlerfrei, scheint aber vom Vertrauen des Cheftrainers zu profitieren. Man darf gespannt sein, ob der Ex-Leipziger nun endlich dauerhaft zum Leistungsträger wird.