Manchester United steckt aktuell in einer schweren Krise. Für Trainer Ruben Amorim wird es knapp, mögliche Nachfolger werden wohl bereits sondiert.

Bei Manchester United läuft es alles andere als rund. Am vergangenen Wochenende setzte es eine 1:3-Pleite gegen Brentford – für Trainer Ruben Amorim war es die 17. Niederlage im 33. Premier-League-Spiel unter seiner Regie.

Offiziell hält der Klub trotz Tabellenplatz 14 und anhaltender Erfolglosigkeit noch an ihm fest. Primär, weil der 40-Jährige der erste Trainer war, den Mitbesitzer Sir Jim Ratcliffe persönlich auswählte.

Dennoch wird die Situation immer prekärer. In der vergangenen Saison musste der damalige Trainer Erik ten Hag bereits nach vier Pleiten in den ersten neun Spielen gehen.

Laut der englischen "Sun" läuft hinter den Kulissen bereits die Suche nach einem möglichen Amorim-Nachfolger. Demnach sind aktuell vor allem Oliver Glasner, Fabian Hürzeler und Andoni Iraola im Gespräch.