Manchester United in der Krise: Trainer Amorim vor dem Aus - Suche nach möglichem Nachfolger
- Veröffentlicht: 29.09.2025
- 11:43 Uhr
Manchester United steckt aktuell in einer schweren Krise. Für Trainer Ruben Amorim wird es knapp, mögliche Nachfolger werden wohl bereits sondiert.
Bei Manchester United läuft es alles andere als rund. Am vergangenen Wochenende setzte es eine 1:3-Pleite gegen Brentford – für Trainer Ruben Amorim war es die 17. Niederlage im 33. Premier-League-Spiel unter seiner Regie.
Offiziell hält der Klub trotz Tabellenplatz 14 und anhaltender Erfolglosigkeit noch an ihm fest. Primär, weil der 40-Jährige der erste Trainer war, den Mitbesitzer Sir Jim Ratcliffe persönlich auswählte.
Dennoch wird die Situation immer prekärer. In der vergangenen Saison musste der damalige Trainer Erik ten Hag bereits nach vier Pleiten in den ersten neun Spielen gehen.
Laut der englischen "Sun" läuft hinter den Kulissen bereits die Suche nach einem möglichen Amorim-Nachfolger. Demnach sind aktuell vor allem Oliver Glasner, Fabian Hürzeler und Andoni Iraola im Gespräch.
Glasner als neuer United-Coach?
Vor allem Glasner, der Crystal Palace in der zurückliegenden Saison zum Titel im FA Cup führte und zuvor bereits mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen hatte, hat offenbar Eindruck hinterlassen. So gilt er als heißester Kandidat. Problematisch ist demnach aber, dass er das gleiche System wie Amorim spielen lässt.
Hürzeler, der Brighton auf Platz acht führte, und Iraola, der mit Bournemouth Neunter wurde, sind aber wohl ebenfalls ernsthafte Optionen.
Amorim, der mit United in der vergangenen Saison nur 15. wurde – das schlechteste Ergebnis seit 1974 – gibt sich übrigens weiterhin kämpferisch.
"Ich bin immer zuversichtlich, da ich weiß, was zu tun ist. Wenn man verliert, geht man zurück und kämpft erneut für den Sieg, der das Momentum bringen kann", sagte er nach der vergangenen Pleite.