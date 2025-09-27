Manchester United hat in der Premier League die nächste herbe Enttäuschung erlebt.

Der englische Ex-Meister Manchester United von Trainer Rúben Amorin verlor beim FC Brentford mit 1:3 (1:2) und bleibt weiterhin Mittelmaß.

Dabei hatte der englische Fußball-Rekordchampion zuletzt mit einem Sieg gegen Klub-Weltmeister FC Chelsea (2:1) auf bessere Zeiten gehofft.

Für Brentford traf Igor Thiago in der 8. und 20. Minute doppelt. Am 1:0 war der frühere Freiburger Kevin Schade beteiligt.