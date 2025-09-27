Premier League
Premier League: Pleite in Brentford - Manchester United mit nächster Enttäuschung
Manchester United hat in der Premier League die nächste herbe Enttäuschung erlebt.
Der englische Ex-Meister Manchester United von Trainer Rúben Amorin verlor beim FC Brentford mit 1:3 (1:2) und bleibt weiterhin Mittelmaß.
Dabei hatte der englische Fußball-Rekordchampion zuletzt mit einem Sieg gegen Klub-Weltmeister FC Chelsea (2:1) auf bessere Zeiten gehofft.
Für Brentford traf Igor Thiago in der 8. und 20. Minute doppelt. Am 1:0 war der frühere Freiburger Kevin Schade beteiligt.
Ex-Leipziger Sesko mit dem Anschlusstor
ManUnited gelang durch den Ex-Leipziger Benjamin Sesko (26.) nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer.
Für den Angreifer aus Slowenien war es das erste Premier-League-Tor. Mathias Jensen sorgte in der Nachspielzeit nach einem Konter für den Endstand (90.+5) und für die dritte Saisonpleite der Red Devils.