Premier League

Premier League: Pleite in Brentford - Manchester United mit nächster Enttäuschung

Manchester United hat in der Premier League die nächste herbe Enttäuschung erlebt.

Der englische Ex-Meister Manchester United von Trainer Rúben Amorin verlor beim FC Brentford mit 1:3 (1:2) und bleibt weiterhin Mittelmaß.

Dabei hatte der englische Fußball-Rekordchampion zuletzt mit einem Sieg gegen Klub-Weltmeister FC Chelsea (2:1) auf bessere Zeiten gehofft.

Für Brentford traf Igor Thiago in der 8. und 20. Minute doppelt. Am 1:0 war der frühere Freiburger Kevin Schade beteiligt.

Ex-Leipziger Sesko mit dem Anschlusstor

ManUnited gelang durch den Ex-Leipziger Benjamin Sesko (26.) nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer.

Für den Angreifer aus Slowenien war es das erste Premier-League-Tor. Mathias Jensen sorgte in der Nachspielzeit nach einem Konter für den Endstand (90.+5) und für die dritte Saisonpleite der Red Devils.

