"Einer unserer Spieler wollte einen Konter starten, was völlig sinnlos war, da das Spiel fast vorbei war. Ein Spieler war in diesem Moment zu offensiv. Das hat ihnen ermöglicht, das Tor zu schießen und uns das Spiel gekostet", sagte Slot, ohne dabei allerdings Frimpong namentlich zu erwähnen.

Frimpong mit Anlaufschwierigkeiten in Liverpool Allerdings war aufgrund der Entstehung des Gegentreffers in der siebten Minute der Nachspielzeit auch so klar, dass Slot mit seiner Kritik Frimpong meinte. Generell hat der 24-Jährige an der Anfield Road keinen ganz so einfachen Start. In der Premier League kam er bislang nur ein einziges Mal von Beginn an zum Einsatz, auch zuletzt gegen Crystal Palace wurde Frimpong erst im Laufe der Partie eingewechselt. Zudem fehlte der gebürtige Amsterdamer auch schon in zwei Begegnungen wegen einer Verletzung des Beinbeugermuskels.

Fußball: Das sind die 15 wertvollsten Mannschaften der Welt 1 / 16 © IMAGO/Icon Sportswire Das sind die wertvollsten Mannschaften der Welt

Immer mehr Geld ist im Fußball im Umlauf, die Ablösesummen und Marktwerte der Spieler und der gesamten Kader steigen kontinuierlich. ran präsentiert euch die höchsten Kaderwerte weltweit, inklusive des jeweils wertvollsten Spielers pro Team. Vertreten sind acht englische, drei spanische, zwei italienische, eine französische und eine deutsche Mannschaft. (Stand: 28.09.2025/Quelle: transfermarkt.de) © IMAGO/NurPhoto 15. Nottingham Forest

Kadermarktwert: 566 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Murillo, 23 Jahre, Innenverteidigung, 55 Millionen Euro Marktwert (rechts im Bild) © IMAGO/BSR Agency 14. Juventus Turin

Kadermarktwert: 582,7 Millionen Euro

Wertvollste Spiele: Lois Openda, 25 Jahre, Sturm, 50 Millionen Euro Marktwert (Bild: vordere Reihe, 1. von rechts);

Bremer, 28 Jahre, Innenverteidigung, 50 Millionen Euro Marktwert (Bild: hintere Reihe, 1. von links);

Kenan Yildiz, 20 Jahre, Linksaußen, 50 Millionen Euro Marktwert (Bild: vordere Reihe, 2. von rechts) © IMAGO/Le Pictorium 13. Atletico Madrid

Kadermarktwert: 627,8 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Julian Alvarez, 25 Jahre, Sturm, 100 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 19) © IMAGO/NurPhoto 12. Newcastle United

Kadermarktwert: 659,05 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Bruno Guimaraes, 27 Jahre, Defensives Mittelfeld, 80 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 39) © IMAGO/Marco Canoniero 11. Inter Mailand

Kadermarktwert: 707,8 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Lautaro Martinez, 28 Jahre, Sturm, 95 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 10) © IMAGO/Shutterstock 10. Manchester United

Kadermarktwert: 723,2 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Benjamin Sesko, 22 Jahre, Sturm, 70 Millionen Euro Marktwert (Bild: 2. von rechts) © IMAGO/Action Plus 9. Tottenham Hotspur

Kadermarktwert: 891,1 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Xavi Simons, 22 Jahre, Offensives Mittelfeld, 70 Millionen Euro Marktwert (Bild: in der Mitte) © IMAGO/Imagn Images 8. FC Bayern München

Kadermarktwert: 905,15 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Jamal Musiala, 22 Jahre, Offensives Mittelfeld, 140 Millionen Euro Marktwert (Bild: in der Mitte) © IMAGO/Nicolo Campo 7. Paris Saint-Germain

Kadermarktwert: 1,07 Milliarden Euro

Wertvollste Spieler: Ousmane Dembele, 28 Jahre, Sturm, 90 Millionen Euro Marktwert (Bild: 1. von links);

Khvicha Kvaratskhelia, 24 Jahre, Linksaußen, 90 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 7);

Desire Doue, 20 Jahre, Rechtsaußen, 90 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 14) © IMAGO/Eibner 6. FC Chelsea

Kadermarktwert: 1,08 Milliarden Euro

Wertvollster Spieler: Cole Palmer, 23 Jahre, Offensives Mittelfeld, 120 Millionen Euro Marktwert (Bild: 1. von rechts) © IMAGO/ZUMA Press Wire 5. FC Barcelona

Kadermarktwert: 1,11 Milliarden Euro

Wertvollster Spieler: Lamine Yamal, 18 Jahre, Rechtsaußen, 200 Millionen Euro Marktwert (Bild: 4. von rechts) © IMAGO/Sports Press Photo 4. FC Liverpool

Kadermarktwert: 1,12 Milliarden Euro

Wertvollster Spieler: Florian Wirtz, 22 Jahre, Offensives Mittelfeld, 140 Millionen Euro Marktwert (Bild: in der Mitte) © IMAGO/Action Plus 3. Manchester City

Kadermarktwert: 1,23 Milliarden Euro

Wertvollster Spieler: Erling Haaland, 25 Jahre, Sturm, 180 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 9) © IMAGO/News Images 2. FC Arsenal

Kadermarktwert: 1,33 Milliarden Euro

Wertvollster Spieler: Bukayo Saka, 24 Jahre, Rechtsaußen, 150 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 7) © IMAGO/Pressinphoto 1. Real Madrid

Kadermarktwert: 1,4 Milliarden Euro

Wertvollste Spieler: Kylian Mbappe, 26 Jahre, Sturm, 180 Millionen Euro Marktwert (Bild: links);

Jude Bellingham, 22 Jahre, Offensives Mittelfeld, 180 Millionen Euro Marktwert (Bild: rechts)