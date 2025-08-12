Premier League - Offiziell: Ex-Schalker Malick Thiaw wechselt zu Newcastle

Malick Thiaw hat einen neuen Arbeitgeber. Durch den Wechsel zu Newcastle United erhält der FC Schalke 04 als ausbildender Verein einen satten Geldregen.

DFB-Nationalspieler Malick Thiaw wechselt von der AC Mailand zu Newcastle United.

Wie der englische Premier-League-Klub am Dienstagabend mitteilte, erhält der 24-Jährige einen "langfristigen Vertrag" und wird künftig mit der Rückennummer 12 auflaufen.

Die Gazzetta dello Sport hatte zuvor von einer Vertragslaufzeit bis mindestens 2029 berichtet.

"Ich denke, Newcastle spricht für sich selbst", wird der ehemalige Schalker in der Klubmitteilung zitiert: "Es ist ein großartiger Verein, ein großer Verein mit leidenschaftlichen Fans, die ich unbedingt im St. James' Park sehen möchte."