Einigung soll bereits erzielt sein

Borussia Dortmund: Neuer BVB-Job für Marco Reus in Aussicht?

  • Aktualisiert: 13.08.2025
  • 10:59 Uhr
  • Kai Esser

Marco Reus könnte schon bald zu Borussia Dortmund zurückkehren. Allerdings nicht als Spieler.

Marco Reus, ehemaliger Kapitän und Klublegende von Borussia Dortmund, steht Berichten zufolge kurz davor, als Brand Ambassador zum BVB zurückzukehren. Der 36-Jährige spielt derzeit bei LA Galaxy in der MLS, wo er seit Sommer 2024 unter Vertrag steht.

Sein Vertrag in Los Angeles läuft bis Ende 2026, mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Der Botschafter-Vertrag mit Dortmund soll nach dem Ende seiner aktiven Karriere unterzeichnet werden, was voraussichtlich Ende 2027 der Fall sein könnte. Das berichtet die "Sport Bild".

Reus vor BVB-Rückkehr? "Wäre ziemlich dumm, nicht zurückzukehren"

BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer hatte diese Möglichkeit bereits im April 2025 in den "Ruhr Nachrichten" in Aussicht gestellt.

Reus selbst äußerte sich positiv zu einer Rückkehr: "Wenn man so viele Leute dort kennt und sich so verbunden fühlt, wäre ich ziemlich dumm, nicht zurückzukehren."

In seiner Zeit bei LA Galaxy hat er in 35 Pflichtspielen sieben Tore erzielt und gleich in seiner ersten Saison den MLS-Titel gewonnen.

Eine weitere Saison in den USA erscheint wahrscheinlich, bevor Reus seine Karriere beendet. Ob er dann nach Dortmund zieht oder in Kalifornien bleibt, ist noch nicht abschließend geklärt.

