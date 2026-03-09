Fußball
José Mourinho fliegt erneut vom Platz und erhebt schwere Vorwürfe
- Veröffentlicht: 09.03.2026
- 07:39 Uhr
- Oliver Jensen
Jose Mourinho war erneut in eine Auseinandersetzung verwickelt und wurde vom Platz gestellt. Danach erhob der Trainer schwere Vorwürfe.
Rund um Jose Mourinho hat sich ein neuer Eklat ereignet.
Der Trainer von Benfica Lissabon wurde beim Ligaspiel gegen den FC Porto (2:2) mit Rot auf die Tribüne geschickt. Nachdem der ehemalige Mainzer Leandro Barreiro in der 88. Minute den späten Ausgleich für Benfica erzielt hatte, gingen die Emotionen hoch – und Mourinho stand im Zentrum der hitzigen Szene.
Es ergab sich ein verbaler Schlagabtausch zwischen beiden Bänken mit einer Rudelbildung. Laut Porto ist der Spieler Pepe von einem Gegenstand getroffen worden. Inmitten dieses Chaos wurde der aufgewühlte Mourinho von Schiedsrichter Joao Pinheiro des Innenraums verwiesen (90.+1). Nicolás Otamendi sah ebenfalls die Rote Karte (90.).
Doch damit nicht genug: Auf dem Weg in die Katakomben gerieten Mourinho und Portos Mittelfeldmann Lucho González verbal aneinander.
"Der Spieler vom FC Porto hat mich 50-mal als Verräter bezeichnet", erklärte Mourinho bei der Pressekonferenz. "Ich würde gerne wissen, wovon er spricht. Ich habe Porto trainiert, Chelsea trainiert, Inter Mailand trainiert. Ich habe meine Seele gegeben. Ich denke, das nennt man Professionalität."
Mourinho gewann mit Porto die Champions League
Mourinho trainierte von 2002 bis 2004 Porto und gewann mit dem Verein unter anderem die Champions League.
Zudem erklärte Mourinho, er wurde von den Fans beleidigt. "Das gehört zum Fußball dazu. Das ist kein Problem, aber dass ein Berufskollege mich als Verräter bezeichnet? Weil ich alles für Benfica gegeben habe? Das hat mir nicht gefallen", sagte er.
Kritisch äußerte sich Mourinho auch über die Unparteiischen: "Der Schiedsrichter sagte, er habe mich vom Platz gestellt, weil ich einen Ball gegen die Bank des FC Porto geschossen habe - was völlig falsch ist. Ich wurde zu Unrecht vom Platz gestellt, der vierte Offizielle hat einen schlechten Job gemacht."
Schon im Playoff-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid hatte Mourinho wegen wiederholten Reklamierens von Schiedsrichter Francois Letexier die Gelb-Rote Karte gesehen und musste in der 86. Minute auf die Tribüne.
Die Partie wurde durch eine rassistische Beleidigung gegen Vinícius Júnior überschattet.