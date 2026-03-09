Jose Mourinho war erneut in eine Auseinandersetzung verwickelt und wurde vom Platz gestellt. Danach erhob der Trainer schwere Vorwürfe.

Rund um Jose Mourinho hat sich ein neuer Eklat ereignet.

Der Trainer von Benfica Lissabon wurde beim Ligaspiel gegen den FC Porto (2:2) mit Rot auf die Tribüne geschickt. Nachdem der ehemalige Mainzer Leandro Barreiro in der 88. Minute den späten Ausgleich für Benfica erzielt hatte, gingen die Emotionen hoch – und Mourinho stand im Zentrum der hitzigen Szene.

Es ergab sich ein verbaler Schlagabtausch zwischen beiden Bänken mit einer Rudelbildung. Laut Porto ist der Spieler Pepe von einem Gegenstand getroffen worden. Inmitten dieses Chaos wurde der aufgewühlte Mourinho von Schiedsrichter Joao Pinheiro des Innenraums verwiesen (90.+1). Nicolás Otamendi sah ebenfalls die Rote Karte (90.).

Doch damit nicht genug: Auf dem Weg in die Katakomben gerieten Mourinho und Portos Mittelfeldmann Lucho González verbal aneinander.

"Der Spieler vom FC Porto hat mich 50-mal als Verräter bezeichnet", erklärte Mourinho bei der Pressekonferenz. "Ich würde gerne wissen, wovon er spricht. Ich habe Porto trainiert, Chelsea trainiert, Inter Mailand trainiert. Ich habe meine Seele gegeben. Ich denke, das nennt man Professionalität."