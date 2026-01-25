Benfica Lissabon: 200 Fans stürmen Trainingsgelände und stellen Jose Mourinho zur Rede

Bei Benfica Lissabon stürmen 200 aufgebrachte Fans das Trainingsgelände und stellen unter anderem Star-Coach Jose Mourinho zur Rede. Rund um den portugiesischen Topklub Benfica Lissabon brodelte es zuletzt. Die Fans sind sauer, weil das Team um Star-Trainer Jose Mourinho in der Meisterschaft nur auf Platz 3 liegt, im Pokal bereits im Viertelfinale gegen Porto rausflog und auch in der Champions League das Erreichen der K.o.-Phase zu verpassen droht. Vorsprung schrumpft: FC Arsenal verliert spektakulär gegen Manchester United

Muss Arne Slot um Job zittern? "Reds" sprechen wohl schon mit möglichem Nachfolger Deshalb stürmten laut der Zeitung "Correio da Manha" zuletzt am Samstag rund 200 Fans das Benfica-Trainingszentrum und verlangte ein Gespräch mit der Vereinsführung, Mourinho und Kapitän Nicolas Otamendi.

Nachdem zunächst nur vier Fans das Gelände mit dem Namen Seixal betreten durften, gelangten später nach Beratungen alle anwesenden Fans hinein, es blieb alles friedlich. Zur Sicherheit wurde aber auch die Polizei angefordert, wie es im Bericht heißt.

Benfica-Boss Costa stärkt Mourinho den Rücken Benfica-Präsident Rui Costa, früher selbst ein Weltklasse-Spieler, stellte sich zuletzt öffentlich vor Mourinho. "Nein! Es ist keine einfache Saison. Aber den Trainer wechseln? Das steht außerhalb jeglicher Diskussion", sagte Costa über "The Special One". Mourinho hat noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027, der Kontrakt soll wohl eine Klausel beinhalten, die eine Trennung schon im Sommer 2026 möglich machen würde.

Sportlich zeigte die Aussprache direkt Wirkung, am Sonntag siegte Benfica in der portugiesischen Liga souverän mit 4:0 gegen Estrela Amadora.