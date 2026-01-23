Über die Zukunft von Vinicius Junior wird seit Monaten spekuliert. Jetzt erhalten die Gerüchte neue Nahrung, aus Saudi-Arabien soll dem Stürmerstar von Real Madrid ein Mega-Angebot winken.

Dass in Saudi-Arabien gutes Geld zu verdienen ist, können Stars wie Cristiano Ronaldo oder Neymar bestätigen. Auch Vinicius Junior wird seit einiger Zeit mit dem Königreich und Gastgeber der WM 2034 in Verbindung gebracht.

Zumal der Vertrag des 25-Jährigen bei Real Madrid 2027 endet und er bei Spaniens Rekordmeister auch nicht mehr unumstritten ist. Nun bekräftigt Transfer-Experte Ben Jacobs auf "X", dass Vini eines der Hauptziele der Saudis für den Sommer sein soll.

Als Favorit gelte Al-Ahli, der Klub von Trainer Matthias Jaissle. Beim aktuellen Sieger der AFC Champions League stehen auch der Ex-Stuttgarter Enzo Millot und der frischgebackene Afrika-Cup-Sieger Edouard Mendy unter Vertrag, außerdem mit Roger Ibanez, Galeno, Matheus Goncalves und Ricardo Mathias gleich vier brasilianische Landsmänner.

Laut Jacobs wird über einen Vertrag mit einem Gesamtvolumen von einer Milliarde Euro diskutiert. Bereits seit über einem Jahr würden Gespräche zwischen dem Vini-Lager und saudischen Vertretern laufen.

Dennoch bleibe es dabei, dass Real mit seinem Starstürmer verlängern will, auch wenn die Gespräche während der Zeit mit Trainer Xabi Alonso auf Eis gelegt worden seien.