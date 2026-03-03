- Anzeige -
- Anzeige -
Nach Pleite gegen Getafe

Real Madrid: Schwerer Vorwurf gegen Antonio Rüdiger - wollte DFB-Star seinen Gegner verletzen?

  • Aktualisiert: 03.03.2026
  • 18:05 Uhr
  • Anne Malin/SID

Real Madrid kassiert in der LaLiga eine bittere Pleite gegen Getafe. Aufregung gibt es um DFB-Star Antonio Rüdiger.

Schwerer Vorwurf gegen Nationalspieler Antonio Rüdiger: Der Verteidiger von Real Madrid soll seinen Gegenspieler Diego Rico absichtlich mit dem Knie am Kopf getroffen haben.

Das behauptet zumindest der Profi des FC Getafe nach einer Szene im Liga-Derby am Montagabend, in dem sich der Außenseiter überraschend bei den Königlichen durchgesetzt hatte (1:0).

- Anzeige -
- Anzeige -

Vorwürfe an Antonio Rüdiger: "Wollte mir das Gesicht einschlagen"

Rüdiger habe versucht, "mir das Gesicht einzuschlagen", sagte Rico und betonte im spanischen Radiosender Cadena Cope: "Ich glaube, in solchen Situationen, bei diesem aggressiven Verhalten, ist es offensichtlich, dass er mich absichtlich angreift."

Im Vorfeld der Szene habe Rüdiger bereits auf ihn eingeredet. "Dann, gleich im nächsten Spielzug, kam der Ball zu mir, und man konnte sehen, wie er seinen Mitspieler praktisch aus dem Weg räumte, um mir das Gesicht einzuschlagen."

- Anzeige -
- Anzeige -
DFB-Frauen vs. Slowenien live auf Joyn streamen
Anführerin der DFB-Frauen: Giulia Gwinn

WM-Quali live: Deutschland vs. Slowenien

Hier im kostenfreien ARD-Stream auf Joyn

Rico konnte nach dem Vorfall weiterspielen - aus seiner Sicht pures Glück. "Wenn er mich falsch erwischt hätte, wäre ich da einfach liegen geblieben, platt auf dem Spielfeld." Hätte er ein ähnliches Foul begangen, wäre er "für zehn Spiele gesperrt" worden, behauptete der Linksverteidiger.

Die Szene blieb für Rüdiger, der am Dienstag seinen 33. Geburtstag feierte, ohne Folgen. Der ehemalige Schiedsrichter Alfonso Pérez Burrull sagte dazu bei Radio Marca: "Das ist eine Aktion, die vom VAR hätte überprüft werden sollen, denn meiner Ansicht nach hätte Rüdiger vom Platz gestellt werden müssen."

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Antonio Rüdiger: Aufruhr nach Brutalo-Aktion

Im Nachgang der Partie gab es in den spanischen Medien reichlich Diskussionen um den Vorfall. Die "Cadena Ser" schrieb: "Rüdiger hätte Rico an Ort und Stelle den Kiefer brechen können." Es sei unverständlich, warum diese Aktion keinerlei Folgen getragen hätte.

Der ehemalige Schiedsrichter Alfonso Perez Burrull forderte: "Das ist eine Aktion, die vom VAR hätte überprüft werden sollen, denn meiner Ansicht nach hätte Rüdiger vom Platz gestellt werden müssen."

Auch online regten sich Fans über die fehlende Reaktion des Schiedsrichters auf: "In der Premier League würde er in Roten Karten schwimmen", kommentierte ein User auf der Kurznachrichtenplattform "X". Ein anderer Post mit über 10.000 Likes forderte: "Rüdiger hat keine Intention, das Spiel zu spielen, er will nur Spieler verletzen. Er muss gesperrt werden!"

Auch interessant: Deutschland vs. Slowenien heute live: DFB-Frauen in der WM-Quali im Free-TV & Stream

Mehr Fusball
03.03.2026, xgrfx, Fussball WM Qualifikation , Deutschland Frauen - Slowenien Frauen v.l. Tor, Elisa Senß (Deutsche Frauennationalmannschaft) (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as...
News

Schützenfest! DFB-Frauen feiern Traumstart in die WM-Quali.

  • 03.03.2026
  • 19:50 Uhr
Erfolgreicher Start für die DFB-Frauen
News

DFB-Frauen feiern Traumstart in die WM-Mission

  • 03.03.2026
  • 19:39 Uhr
Oliver Kahn (r.) faustet den Ball ins Tor
News

Kahn über Fäuste-"Tor": "Brachte mir Legendenstatus"

  • 03.03.2026
  • 18:56 Uhr
imago images 1073505670Update
News

Wunschziel von Goretzka nach FCB-Abschied fix?

  • 03.03.2026
  • 18:13 Uhr
Das offizielle Poster der WM 2026
News

FIFA präsentiert offizielles WM-Poster

  • 03.03.2026
  • 18:12 Uhr
Antonio Rüdiger (M.) im Spiel gegen Getafe
News

Schwerer Vorwurf: Rüdiger "wollte mir das Gesicht einschlagen"

  • 03.03.2026
  • 17:42 Uhr
Real Madrid CF™s Rodrygo Goes dejected during La Liga match. March 2, 2026 (20260302121)
News

WM-Aus für Real-Star: Rodrygo erleidet Kreuzbandriss

  • 03.03.2026
  • 17:20 Uhr
DFL präsentiert Finanzzahlen
News

Große Reform: Ligaverband DFL erhält neuen Namen

  • 03.03.2026
  • 17:04 Uhr
Entlassen: Filipe Luis
News

Kuriose Entlassung: Topklub feuert Coach nach 8:0-Sieg

  • 03.03.2026
  • 16:59 Uhr
Nagelsmann Tor
News

WM 2026: So sollte der DFB-Kader wirklich aussehen

  • 03.03.2026
  • 15:55 Uhr