Premier League: Aufstiegsreform - Playoffs mit sechs statt vier Teams

Ab der kommenden Saison erhöht sich die Zahl der Klubs, die um den Aufstieg in die Premier League spielen.

Von Tobias Wiltschek

In England wird der Aufstiegsmodus erstmals seit 40 Jahren reformiert. Wie die "BBC" berichtet, werden schon ab der nächsten Saison sechs statt bislang nur vier Mannschaften die Chance auf den letzten Platz in der Premier League haben.

Demnach hat eine Mehrheit der Klubs, die in den Ligen 2 bis 4 spielen, für diese Änderung gestimmt.

Bislang sieht das englische Fußballsystem drei Absteiger und zwei feste Aufsteiger in die Premier League vor. Bei dieser Regelung bleibt es auch. Neu ist die Ermittlung des dritten Aufsteigers.

Der wird ab der Saison 2026/27 nicht mehr nur von den Teams auf den Plätzen drei bis sechs, sondern auch noch von den Mannschaften auf den Plätzen sieben und acht der zweitklassigen Championship ausgespielt.

Das heißt, der Dritte und der Vierte stehen schon für das Halbfinale der Playoffs fest. Die Mannschaften auf den Rängen fünf bis acht ermitteln jeweils in einem Spiel die Gegner der zwei automatisch qualifizierten Halbfinalisten. Dabei bestreiten die Teams auf den Rängen fünf und sechs ihre Spiele zu Hause.