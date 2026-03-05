premier league
Premier League: Aufstiegsreform - Playoffs mit sechs statt vier Teams
- Veröffentlicht: 05.03.2026
Ab der kommenden Saison erhöht sich die Zahl der Klubs, die um den Aufstieg in die Premier League spielen.
In England wird der Aufstiegsmodus erstmals seit 40 Jahren reformiert. Wie die "BBC" berichtet, werden schon ab der nächsten Saison sechs statt bislang nur vier Mannschaften die Chance auf den letzten Platz in der Premier League haben.
Demnach hat eine Mehrheit der Klubs, die in den Ligen 2 bis 4 spielen, für diese Änderung gestimmt.
Bislang sieht das englische Fußballsystem drei Absteiger und zwei feste Aufsteiger in die Premier League vor. Bei dieser Regelung bleibt es auch. Neu ist die Ermittlung des dritten Aufsteigers.
Der wird ab der Saison 2026/27 nicht mehr nur von den Teams auf den Plätzen drei bis sechs, sondern auch noch von den Mannschaften auf den Plätzen sieben und acht der zweitklassigen Championship ausgespielt.
Das heißt, der Dritte und der Vierte stehen schon für das Halbfinale der Playoffs fest. Die Mannschaften auf den Rängen fünf bis acht ermitteln jeweils in einem Spiel die Gegner der zwei automatisch qualifizierten Halbfinalisten. Dabei bestreiten die Teams auf den Rängen fünf und sechs ihre Spiele zu Hause.
In Wembley wird auch weiterhin der letzte Aufsteiger ermittelt
Anschließend geht es weiter wie bisher. Die Halbfinals werden in Hin- und Rückspiel ausgetragen, das große Finale um den letzten Aufstiegsplatz in die Premier League steigt auch weiterhin in Wembley.
"Die Entscheidung soll die Anzahl der Pflichtspiele in der Schlussphase der Saison erhöhen und gleichzeitig zwei weiteren Vereinen die Möglichkeit geben, das Playoff-Finale im Wembley-Stadion zu erreichen und in die Premier League aufzusteigen", heißt es in der Erklärung der English Football League (EFL), in der die Zweit- bis Viertligisten organisiert sind.
Die Aufstiegsrunde in die Premier League wird seit ihrer Einführung mit vier Mannschaften ausgespielt. Die aktuelle Saison ist die letzte, in der der bisherige Aufstiegsmodus gilt.
Nach 35 von 46 Spieltagen liegen Ipswich Town, der FC Milwall, Hull City und der AFC Wrexham auf den Plätzen drei bis sechs. Der FC Southampton und Derby County hätten auf den Plätzen sieben bis acht in dieser Spielzeit noch das Nachsehen.