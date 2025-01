Damit können die beiden Spieler weder in den nationalen Wettbewerben noch in der Champions League eingesetzt werden. Im Reglement der Königsklasse heißt es in Artikel 30.02: "Jeder Spieler muss ordnungsgemäß bei seinem Nationalverband in Übereinstimmung mit den eigenen Regeln des Verbands und jenen der FIFA, insbesondere dem FIFA-Reglement bezüglich Status und Transfer von Spielern, als Spieler des betreffenden Vereins registriert sein."

Olmo-Berater schloss Abschied aus

Die Katalanen haben aber eine Trumpfkarte in der Hand: Olmo will Barca nicht verlassen. Dies bestätigte Berater Andy Bara: "Die Entscheidung, die Dani getroffen hat, ist, bei Barcelona zu bleiben, da er für Barca spielen will. Wir ziehen keine andere Option in Betracht. Dani will für Barcelona spielen", versuchte er die Gerüchte im Gespräch mit Fabrizio Romano verstummen zu lassen.

Barca hatte zuletzt kurzfristig VIP-Logen im noch nicht fertig gestellten Camp Nou für 100 Millionen Euro verkauft - allerdings weit unter dem zuvor kalkulierten Preis. Zudem traf das Geld nicht rechtzeitig ein, um Olmo registrieren zu können. Nach seinem Wechsel im Sommer konnte Olmo nur aufgrund des Abgangs von Ilkay Gündogan und der langfristigen Verletzung von Andreas Christensen überhaupt bis Ende 2024 registriert werden.

Der FC Barcelona befindet sich unter anderem durch die Misswirtschaft unter dem ehemaligen Präsidenten Josep Maria Bartomeu (2014 bis 2020) in einer enormen finanziellen Schieflage.

Zudem hat der Klub durch die Corona-Pandemie ein Mega-Minus gemacht. Trotz der enormen Schulden kamen in den letzten Jahren immer wieder teure Spieler wie Robert Lewandowski, Raphinha oder eben Olmo. Zudem muss der Klub einige Mega-Gehälter zahlen. Folgerichtig konnten die Probleme auch unter dem aktuellen Präsidenten Joan Laporta nie gelöst werden.