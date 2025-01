FC Barcelona: Kampf um Dani Olmo - Insider sieht riesiges Problem

Der FC Barcelona steckt einmal mehr im Registrierungs-Schlamassel fest. Dani Olmo konnte noch immer nicht für die Rückrunde registriert werden. Kommen die Katalanen diesmal nicht nur mit dem Schrecken davon?

Der FC Barcelona ist zum wiederholten Male an der Registrierung von Dani Olmo gescheitert. Zwar gibt es trotzdem Berichte aus der katalanischen und spanischen Medienlandschaft, dass es mit der Registrierung bald klappen könnte, jedoch offenbarte Barca-Insider Alex Truica im Gespräch mit "Sky" Zweifel an den Meldungen.

Dem 40-Jährigen ist bewusst, dass Barca-Präsident Joan Laporta die Dinge gerne beschönigt, um den Verein nicht in Verruf zu bringen und eine positive Atmosphäre zu bewahren.

Für den FC Barcelona steht jedoch enorm viel auf dem Spiel. Scheitert die Registrierung endgültig, könnten andere Klubs den spanischen Offensiv-Star ablösefrei unter Vertrag nehmen.

Die Katalanen haben aber eine Trumpfkarte in der Hand: Olmo will Barca nicht verlassen. Dies bestätigte Berater Andy Bara: "Die Entscheidung, die Dani getroffen hat, ist, bei Barcelona zu bleiben, da er für Barca spielen will. Wir ziehen keine andere Option in Betracht. Dani will für Barcelona spielen", versuchte er die Gerüchte im Gespräch mit Fabrizio Romano verstummen zu lassen.