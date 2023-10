FC Barcelona: Marc Guiu feiert Traumdebüt - und soll Fast Food bezahlen

Nummer 17: Henrik Larsson (Helsingborgs IF)

Mit Henrik Larsson brachte Helsingborgs IF einen der besten Fußballer Schwedens hervor. Der Stürmer, später bei Celtic Glasgow und dem FC Barcelona aktiv, kehrte vor dem Karriereende 2006 zu Helsingborgs IF zurück, wo einst seine Laufbahn begann und trug wieder seine Lieblingsnummer 17. Diese wurde retired, als Larsson 2009 die Schuhe an den Nagel hing. © PanoramiC