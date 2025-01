Nach der Wende im Fall Dani Olmo zeigt Barca-Boss Joan Laporta mit Beleidigungen und obszönen Gesten ein unrühmliches Verhalten.

Die Erleichterung bei Barca-Boss Joan Laporta dürfte enorm gewesen sein, als der Oberste Sportrat Spaniens für Dani Olmo und Pau Victor eine einstweilige Registrierung für den Spielbetrieb gewährte.

Seine Freude und Genugtuung äußerte der 62-Jährige im Rahmen des Supercopa-Halbfinales gegen Athletic Bilbao am Mittwoch in Saudi-Arabien auf äußerst unschöne Art und Weise.

So filmten TV-Kameras Laporta beim ausgelassenen Jubel ob des 2:0-Sieges – aber auch beim Zeigen obszöner Jubel-Gesten und der Verwendung unangebrachter Schimpfwörter, vermutlich in Richtung der Kritiker, die seinen Rücktritt gefordert und sich in der Causa Olmo gegen Barca gestellt hatten.

Gemeint sind damit die Vertreter des spanischen Liga-Verbandes und des spanischen Fußballverbandes RFEF.