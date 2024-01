Anzeige

Der FC Girona mischt die spanische Liga auf. Ein Baumeister des Erfolgs: Trainer Michel. Girona-Boss Pere Guardiola traut dem 48-Jährigen sogar das Traineramt beim FC Bayern München zu.

Von Chris Lugert

Der FC Girona ist die Sensationsmannschaft in den europäischen Top-Ligen. Der katalanische Klub liegt punktgleich mit Real Madrid an der Tabellenspitze der Primera Division, am Mittwoch gewannen die Katalanen das Spitzenspiel gegen Atletico Madrid spektakulär mit 4:3.

Einer der Erfolgsgaranten ist Trainer Miguel Angel Sanchez Munoz, kurz: Michel. Der 48-Jährige ist seit Sommer 2021 Coach in Girona und führte den Klub zunächst aus der zweiten Liga ins spanische Oberhaus und nun sogar in die Riege der absoluten Spitzenvereine.

Kein Wunder, dass derartige Erfolge Begehrlichkeiten wecken. Klub-Boss Pere Guardiola, Bruder von Manchester Citys Erfolgscoach Pep Guardiola, sieht seinen Trainer auf jeden Fall reif für die ganz großen Aufgaben - und würde ihm auch keine Steine in den Weg legen.

"Er verdient es, die Kontrolle über seine Zukunft zu haben, wir sind ihm sehr dankbar. Falls ein Top-Klub kommt, und er gehen will, wird er die Freigabe erhalten", sagte Guardiola.

Angesprochen wurde er dabei konkret auch auf den FC Bayern. Guardiola reagierte darauf mit einer klaren Ansage - die Bayern-Fans hellhörig machen könnte: "Wenn Bayern ihm ein Angebot macht, werde ich in persönlich mit dem Auto nach München fahren."