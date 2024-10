Kommentar: FC Barcelona ist unter Hansi Flick das Maß aller Dinge

Am Samstagabend folgte dann ein nicht weniger eindrucksvoller Sieg gegen den Erzrivalen und amtierenden Champions-League-Sieger Real Madrid. Mit 4:0 demütigten die Katalanen die Königlichen in deren Wohnzimmer Bernabeu und haben nun in der Tabelle bereits sechs Punkte Vorsprung sowie die deutlich bessere Tordifferenz .

Spätestens nach dieser Woche dürften die Zweiflerinnen und Zweifler aber verstummen. Am Mittwoch nahm Flicks Barca den FC Bayern auseinander . Die Katalanen waren hervorragend eingestellt, sie nutzten die Schwächen in der Defensive des FC Bayern eiskalt aus. Flicks Matchplan ging beim 4:1-Sieg voll und ganz auf.

Barca ist Real in allen Belangen überlegen

Dabei war Barcelona Real in allen Belangen überlegen. Mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz, mehr Pässe wurden gespielt. Der 17-jährige Lamine Yamal spielt dabei genauso bärenstark auf wie der mehr als doppelt so alte Robert Lewandowski. Der 36 Jahre alte Mittelstürmer hat unter seinem alten und neuen Trainer wieder zur Topform gefunden, im Clasico traf er doppelt.

Natürlich ist die Saison noch jung und die Leistungen in La Liga und in der Champions League sind die von Trainern und Spielern so oft zitierten Momentaufnahmen. Zumindest in diesem Moment ist Hansi Flicks Barcelona aber das Maß der Dinge in Europas Fußball und die Mannschaft, die es zu schlagen gilt.

Vor diesem Hintergrund ist es auch spannend, dass das Champions-League-Finale 2025 in der Allianz Arena in München stattfindet. An Flicks alter Wirkungsstätte also, die er nach Reibereien mit dem damaligen Sportvorstand Hasan Salihamdzic verließ.

Sollte es Flick nun gelingen, mit Barcelona nach München zurückzukehren und das Endspiel zu seinem persönlichen "Finale dahoam" zu machen, wäre das eine dieser Geschichten, die nur der Fußball schreibt.