Erster Clasico, erster Sieg: Hansi Flick und der FC Barcelona haben Erzrivale Real Madrid eine schmerzhafte Niederlage zugefügt und im Estadio Santiago Bernabeu die Tabellenführung in La Liga ausgebaut.

Der FC Barcelona bezwang die Königlichen mit hocheffektivem Fußball 4:0 (0:0) und liegen nun sechs Punkte vor Meister und Champions-League-Sieger Real Madrid. Matchwinner waren Robert Lewandowski mit einem Doppelschlag (54./56.), Supertalent Lamine Yamal (77.) als jüngster Clasico-Torschütze jemals und Bayern-Schreck Raphinha (84.).

Der 59-jährige Flick ist der erste Barca-Trainer seit elf Jahren, der bei seinem Clasico-Debüt triumphierte. Ein 4:0 in Madrid gab es für Barca zuletzt im März 2022. In der 189. Auflage des spanischen Klassikers in La Liga stellte Barcelona vor 78.192 Zuschauern auf 75 Siege. Real bleibt weiter bei 79 Erfolgen, 35 Mal trennten sich die beiden Spitzenteams unentschieden. Superstar Kylian Mbappe wurde zum Pechvogel des Abends.

Die Madrilenen rissen das Spiel sofort an sich und hatten früh eine dicke Chance, Mbappe traf aber nur das Außennetz (2.). In der Folge kam Barca besser ins Spiel, beide Teams standen sehr hoch und gingen ins Risiko. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen im Minutentakt.

Zweimal scheiterten die Königlichen am Außennetz, Barcelona dafür mehrfach an Real Schlussmann Andrij Lunin. Dann zappelte der Ball im Netz: Mbappe bejubelte scheinbar seinen ersten Treffer in seinem ersten Clasico (30.), stand aber im Abseits. Bis zur Pause blieb es beim 0:0 - auch weil die Offensive der Gasteber achtmal (!) im Abseits stand.