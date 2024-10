Kylian Mbappe: Vergewaltigungs-Vorwürfe - Carlo Ancelotti lässt Thematik unkommentiert - News-Ticker

Wie die Stockholmer Staatsanwaltschaft offiziell verkündet hat, wird aktuell in einem Vergewaltigungsfall ermittelt. Laut schwedischen Medien soll es sich beim Beschuldigten um Mbappe handeln. Der Vorfall ereignete sich demnach am vergangenen Donnerstag (10. Oktober), erstmals wurde am Montag (14. Oktober) von den Vorwürfen berichtet.

"Ich bin nicht hier, um Spekulationen zu kommentieren. Ich konzentriere mich auf die Arbeit, die sie leisten. Die Gerüchte, die draußen kursieren, beachte ich nicht. Ich sehe den Spieler jeden Tag, er arbeitet sehr gut, ist glücklich und zufrieden. Ich sehe keinerlei Anzeichen, dass er davon betroffen ist", so der Italiener am Freitagmittag.

"Nach Medienberichten über eine mutmaßliche Vergewaltigung in Stockholm kann die Staatsanwältin bestätigen, dass eine Anzeige wegen Vergewaltigung bei der Polizei eingegangen ist", heißt es dazu. Der Name des Verdächtigen wird allerdings nicht genannt.

Die Staatsanwaltschaft in Stockholm hat Medienberichte bestätigt, dass es Ermittlungen in einem möglichen Vergewaltigungsfall gibt.

Wie die englische "Daily Mail" berichtet, feierte Mbappe zusammen mit dem Bundesliga-Profi Nordi Mukiele (an Bayer Leverkusen ausgeliehen) zusammen im exklusiven Nachtclub "V". Gäste sollen aufgefordert worden sein, ihre Handys beim Betreten in Umschläge zu packen.

+++ Mbappe bezeichnet Vorwürfe als "Fake News" - Anwältin kündigt Klage an +++

In den sozialen Medien bezog Mbappe zu einem Bericht der schwedischen Zeitung "Aftonbladet" Stellung und bezeichnete diesen als "Fake News". Gegenüber der Nachrichtenagentur "AFP" kündigte Marie-Alix Canu-Bernard, die rechtliche Vertreterin des 25-Jährigen, juristisches Vorgehen gegen die Berichterstattung an.

"Heute kursiert ein neues verleumderisches Gerücht im Internet, das von der schwedischen Zeitung 'Aftonbladet' ausgeht. Diese Anschuldigungen sind falsch und unverantwortlich, und ihre Verbreitung ist inakzeptabel. Um dieser methodischen Zerstörung des Images von Kylian Mbappe ein Ende zu setzen, werden alle notwendigen rechtlichen Schritte unternommen, um die Wahrheit aufzudecken und alle Personen oder Medien rechtlich zu verfolgen, die an dem Mobbing und der Verbreitung der News beteiligt sind", heißt es in einem Statement.

In seinem Statement in den sozialen Medien äußerte Mbappe zudem die Vermutung, dass auch sein Ex-Verein Paris Saint-Germain etwas mit der Causa zu tun haben könnte. So schrieb er: "Es ist so vorhersehbar geworden. Am Tag vor der Anhörung - wie zufällig, oder?"

Zum Hintergrund: Am Dienstag trafen sich beide Parteien vor einem Berufungsausschuss. PSG soll Mbappe noch 55 Millionen Euro an Gehalt schuldig sein, der Verein bestreitet dies. Aktuell schwebt das Verfahren noch.