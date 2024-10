Anstatt die Pause zur Regeneration zu nutzen, unternahm Mbappé aber offenbar einen spontanen Kurz-Trip nach Schweden . Wie die Zeitung "Aftonbladet" berichtete, wurde der Angreifer mit Nordi Mukiele und weiteren Begleitern in einem Nachtclub in Stockholm gesichtet.

"Ich habe mich mit Kylian ausgetauscht. Er hat ein Problem, das nicht so schlimm ist. Aber ich möchte kein Risiko eingehen", erklärte der Frankreich-Coach auf der PK.

Zwar machte Frankreich durch den jüngsten 2:1-Sieg gegen Belgien einen großen Schritt in Richtung Nations-League-Viertelfinale, jedoch gibt es bei den Bleus derzeit nur ein Dauerthema: Kylian Mbappé !

Kylian Mbappé ist nicht mehr nur der gefeierte Star, sondern inzwischen auch eine umstrittene Persönlichkeit. Angesichts mehrerer Ereignisse in den vergangenen Tagen möchte der Real-Star nun wohl eine Klage einreichen.

Dabei muss sich Mbappé nun offenbar mit einem sehr ernsten Thema auseinandersetzen: Schwedische Medien berichten von Ermittlungen wegen des Verdachts einer Vergewaltigung in einem Hotel in Stockholm, in dem auch Mbappé untergebracht war.

"Mbappe ist sich des Ausmaßes der Medienaufregung nicht bewusst, aber er ist völlig ruhig und versteht nicht, was man ihm vorwerfen könnte", erklärte die Anwältin weiter.

"Heute kursiert ein neues verleumderisches Gerücht im Internet, das von der schwedischen Zeitung 'Aftonbladet' ausgeht. Diese Anschuldigungen sind falsch und unverantwortlich, und ihre Verbreitung ist inakzeptabel. Um dieser methodischen Zerstörung des Images von Kylian Mbappe ein Ende zu setzen, werden alle notwendigen rechtlichen Schritte unternommen, um die Wahrheit aufzudecken und alle Personen oder Medien rechtlich zu verfolgen, die an dem Mobbing und der Verbreitung der News beteiligt sind", heißt es in einem Statement.

Angesichts der Tatsache, dass die Thematik in den französischen Medien und den Sozialen Netzwerken rasant an Fahrt aufgenommen hatte, sah sich die Mbappé-Seite dazu gezwungen, ein offizielles Statement gegenüber der Nachrichtenagentur "AFP" abzugeben.

Mbappé will wegen Verleumdung klagen

Mbappé reagiert via Social Media: "Fake News!"

Mbappé meldete sich via "X" zu Wort und scheint eine ungefähre Vorstellung davon zu haben, warum gerade jetzt ein vermeintlicher Skandal ans Tageslicht kommen soll. "Fake News!", machte der 25-Jährige klar. "Es ist so vorhersehbar geworden. Am Tag vor der Anhörung - wie zufällig, oder?", fügte er hinzu.

Der Star von Real Madrid spielt damit auf das schwebende Verfahren zwischen ihm und seinem Ex-Klub Paris St. Germain an, bei dem es um 55 Millionen Euro an Gehaltskosten geht, die die Pariser ihm noch schuldig sein sollen. Am Dienstag treffen sich beide Parteien vor einem Berufungsausschuss.

Aus dem Post von Mbappé könnte man jetzt herauslesen, dass er seinen Ex-Arbeitgeber für die negativen Gerüchte um seine Person mitverantwortlich macht. Sollte dies so sein, wären das natürlich schwere Anschuldigungen, selbst wenn er PSG nicht explizit erwähnt.