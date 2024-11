Dass auf der Gegenseite Mohamed Salah seinen Elfmeter später noch schlimmer vergab - geschenkt. Liverpool gewann, Real verlor. Nicht nur, aber auch wegen Mbappe. Plötzlich findet sich der stolze Klub auf einem desaströsen 24. Platz in der Champions League wieder.

Eigentlich hatte es keine Bestätigung mehr gebraucht, doch das Champions-League -Duell zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid (2:0) am Mittwoch verdeutlichte die aktuelle Krise von Kylian Mbappe auf fast schon erschreckende Weise.

Real Madrid gibt in der Champions League weiter ein trostloses Bild ab. Kylian Mbappe sucht immer noch seine Form und wird immer mehr zu einem Missverständnis. Die Jagd nach dem vollkommenen Glamour geht auf Kosten des Erfolges - wie schon einmal. Ein Kommentar.

Ancelotti fordert Geduld mit Mbappe

Nach außen hin nahmen Trainer Carlo Ancelotti und seine Mitspieler Mbappe nach dem Spiel in Schutz. Luka Modric etwa erklärte, die Mannschaft habe "Vertrauen in ihn", der Kroate sei sich sicher, dass Mbappe "das sein wird, was man von ihm erwartet".

Ancelotti verlor sich sogar in Plattitüden. "Bei Stürmern ist es oft vorgekommen, dass sie mal negative Phasen haben, in denen der Ball nicht rein will. Kann sein, dass ihm etwas das Selbstvertrauen fehlt", meinte der Italiener und warf eine Phrase hinterher: "Die Medizin lautet Geduld."

Doch wie viel Geduld ist angebracht bei einem Spieler, der als spektakulärster Transfer der Neuzeit vorgestellt wurde? Statt Toren liefert Mbappe aktuell jede Menge Unruhe. Und er katapultiert Real in eine Zeit zurück, die das Image des Vereins über Jahre - allerdings wenig positiv - prägte.

Rückblick: Zwischen 1997/98 und 2001/02 gewann Real dreimal die Champions League. Die "Königlichen" waren damals das Maß aller Dinge, auch deshalb, weil das Gleichgewicht im Kader stimmte.

Die Mannschaft, die 2002 die Königsklasse gegen Bayer Leverkusen gewann, war ein Musterbeispiel dafür, wie ein Team zusammengestellt sein muss. Mit Zinedine Zidane und Luis Figo gab es zwei absolute Weltstars, dazu Arbeiter wie Claude Makelele, Identifikationsfiguren wie Raul und Anführer wie Kapitän Fernando Hierro.