Das gilt allerdings nicht für den Erzrivalen FC Barcelona, das Team um Ilkay Gündogan hatte zum Auftakt beim FC Getafe (0:0) Punkte liegen gelassen. Am Sonntag steht für die Katalanen nun das Heimspiel gegen den FC Cadiz an.

Real steht mit sechs Punkten vorerst an der Spitze von La Liga, im weiteren Verlauf des Spieltags können noch einige Teams gleichziehen.

Am zweiten Spieltag in Spanien führte Bellingham die Königlichen zum schwer erarbeiteten 3:1 (1:1) bei UD Almeria und traf dabei zweimal (19./60.) - schon beim Auftaktsieg gegen Athletic Bilbao (2:0) war der 100-Millionen-Zugang von Borussia Dortmund erfolgreich gewesen.

Real Madrid darf sich in der spanischen Liga über den nächsten Sieg freuen. Neuzugang Jude Bellingham hat daran besonderen Anteil.

Madrid geriet in Almeria überraschend erst einmal in Rückstand, das Real-Eigengewächs Sergio Arribas traf schon in der dritten Minute gegen seinen Ausbildungsklub.