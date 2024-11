Das Wichtigste zur La Liga in Kürze

Am Mittelfeldspieler soll der FC Liverpool Berichten zufolge interessiert sein. Tchouamenis Vertrag in Madrid läuft noch bis 30. Juni 2028.

Der aktuell am Knöchel verletzte Aurelien Tchouameni war bis zu seinem Ausfall durchaus eine feste Größe im Team von Coach Carl Ancelotti.

Zumal nun wohl immer wahrscheinlicher wird, dass sich Alphonso Davies im Sommer 2025 ablösefrei den "Königlichen" anschließen wird, nachdem sein Vertrag beim FC Bayern in wenigen Monaten auslaufen wird.

Wie Tchouameni, kam in der laufenden Saison auch Linksverteidiger Ferland Mendy recht regelmäßig zum Einsatz für den spanischen Hauptstadtklub. Dennoch sollen die Madrilenen wohl auch über einen Verkauf des 29-Jährigen nachdenken.

Auf nur 78 Minuten Einsatzzeit in La Liga bringt es bislang hingegen Mittelfeldspieler Dani Ceballos in der laufenden Saison. Entsprechend gilt wohl auch der Spanier als einer der vier Akteure, die intern auf Reals Streichliste stehen dürften.

Brahim Diaz

Mit 202 Minuten in La Liga stand Brahim Diaz nur etwas länger für Real auf dem Platz als Ceballos und auch der 25-Jährige soll wohl vereinsintern als möglicher Verkaufskandidat gelten. Diaz‘ Vertrag in Madrid läuft ebenfalls noch bis zum Sommer 2027.

Zumindest hat Diaz bei seinen wenigen Einsätzen sportlich durchaus überzeugen können, kam immerhin auf einen Treffer und zwei Vorlagen in der laufenden La-Liga-Saison. Im Januar 2019 holte Real den Spanier für kolportierte 17 Millionen Euro Ablöse von Manchester City zurück in die Heimat. Nun könnte für den in Malaga geborenen marokkanischen Nationalspieler demnächst möglicherweise bald wieder ein Vereinswechsel anstehen.