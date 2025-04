Allerdings hat Alonso noch Vertrag in Leverkusen, dementsprechend ist nicht gesichert, ob der Spanier überhaupt zur Verfügung stehen würde. Für diesen Fall haben Madrilenen einen anderen CL-Sieger als Plan B: Stürmerlegende Raul Gonzalez. Das berichtet die "Sport Bild".

Mindestens genau so lange wird über einen möglichen Nachfolger des Italieners nach der Saison 2024/25 diskutiert.

Seit Monaten steht Trainer Carlo Ancelotti bei Real Madrid in der Kritik.

Sollte der ehemalige Rekordtorschütze der Champions League "befördert" werden, würde er den gleichen Weg einschlagen wie einst Zinedine Zidane, mit dem Raul einst Seite an Seite spielte.

Bereits seit 2019 betreut er die U23 des Klubs. Durchaus mit Erfolg: In 204 Spielen holte Raul etwa 1,5 Punkte im Schnitt.

Dieser käme zum Einsatz, sollte Ancelotti noch vor Saisonende entlassen werden. Aktuell trainiert der 47-Jährige die zweite Mannschaft der Blancos, die Castilla. So heißt die Akademie von Real Madrid.

Auch er trainierte Reals Nachwuchs, ehe er zum Cheftrainer der 1. Mannschaft wurde und drei Champions-League-Titel am Stück holte, eine in der Neuzeit wahrscheinlich unerreichbare Marke. Kein Team sonst schaffte es je, den Titel in der Champions League unter diesem Namen (seit 1992) zu verteidigen.

Allerdings ist diese Option demnach nicht sonderlich wahrscheinlich: Dass Ancelotti vor Saisonende gehen muss, ist beinahe genau so ausgeschlossen, wie dass Raul den Feuerwehrmann in Valdebebas spielt.