Rüdiger wurde bereits am Meniskus operiert und ist somit spielunfähig. Aller Voraussicht nach verpasst er damit auch die Endrunde der Nations League. Die Klub-WM ab dem 18. Juni scheint noch in Reichweite.

Real Madrid: Rüdiger entgleist, Aufruhr ist groß

Antonio Rüdiger flippte am Ende des Pokalfinales in Spanien völlig aus und warf einen Eisbeutel in Richtung des Schiedsrichter. Dabei gab es schlimme Beleidigungen.

Die Fußball-Welt rechnet mit einer drakonischen Strafe.

Einige Experten forderten auch Konsequenzen im DFB-Team. Doch Sportdirektor Rudi Völler stellte schnell klar, das bleibt aus.

Rüdiger zeigte sich auf Social Media direkt reumütig: "Für mein Verhalten gestern Abend gibt es definitiv keine Entschuldigung. Das tut mir sehr leid", schrieb der von Gewissensbissen geplagte Innenverteidiger auf seinem Account bei "X".