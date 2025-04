Darauf reagierte nun LaLiga-Präsident Javier Tebas. Der 62-Jährige zeigte wenig Verständnis für die Kritik des ehemaligen Bayern-Trainers: "Ich muss Flick daran erinnern – er war sehr hart zu mir –, dass er sich auch bei der Uefa beschweren könnte. Warum werden die beiden Halbfinalspiele der Champions League nicht am selben Tag angesetzt, also beide Spiele am Mittwoch? Es ist nicht immer LaLiga schuld!"

Triple für Barcelona? Tebas mit kleiner Spitze

Dem FC Barcelona stehen in dieser Saison alle Türen offen. In der Liga steht Barca auf dem ersten Platz, den Einzug in das Halbfinale der Champions League konnte man sich auch sichern, am Samstag steht zudem das Finale der Copa-del-Rey gegen Real Madrid (ab 22:00 Uhr im Liveticker auf ran.de) an - der Verein, von dem Tebas Fan ist.

Das tat der Spanier mit einer kleinen Spitze gegen die Blaugrana kund: "Als großer Fan von Real Madrid erinnere ich mich, dass wir vor Jahren fünf Mal den zweiten Platz belegten, obwohl wir in jedem Finale standen. Wir werden sehen, was mit dem FC Barcelona passiert!“