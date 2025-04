Ärger für Vinicius Junior. Dem Superstar von Real Madrid droht wegen Aktivitäten außerhalb des Fußballs offenbar eine Sperre.

Unschöne Nachrichten für Vinicius Junior. Der Stürmer von Real Madrid ist einer der Profis, die neben seiner Tätigkeit als Fußballprofi auch noch als Anteilseigener an anderen Fußballvereinen aktiv ist. Für den Brasilianer könnte dies nun zum Problem werden.

So berichtet die spanische "Marca", dass der 24-Jährige beschuldigt wird, im Rahmen seiner Tätigkeit als Investor gegen FIFA-Regeln verstoßen zu haben. Demnach wurde bei der Ethikkommission des Weltverbandes eine formelle Beschwerde gegen das Unternehmen "All Agenciamento Esportivo" eingereicht, welches von dem Vater des Sportlers und seinem Berater geleitet wird.

Ein anderes brasilianisches Unternehmen - "Tiberis Holding do Brasil"- hat die Angelegenheit dem Bericht zufolge bereits am 7. April an die FIFA weitergeleitet und dies mit einem angeblichen Verstoß gegen die Ethikregeln begründet. So sei es noch aktiven Spielern nicht gestattet, direkt oder indirekt als Eigentümer bei einem Profiklub zu agieren, weil dies sonst zu einem Interessenskonflikt führen würde.

Dass der Real-Profi über "All Agenciamento Esportivo" Anteile an mehreren Profiklubs hält, wird demnach als problematisch eingestuft. Die Firma ist unter anderem an Athletic Club des Sao Joao del Rei beteiligt, der Verein stieg erst kürzlich in die brasilianische Serie B auf.