Xabi Alonso offiziell neuer Trainer von Real Madrid

Trainer-Entscheidung bei Real Madrid. Die Königlichen geben die Verpflichtung ihres neuen Coaches bekannt.

Es ist offiziell! Xabi Alonso wird neuer Trainer von Real Madrid. Die Königlichen gaben in einem Statement die Verpflichtung des 43-Jährigen bekannt.

Alonso, der seit Oktober 2022 als Coach bei Bayer Leverkusen gearbeitet hatte, vor wenigen Wochen aber seinen Abschied verkündete, unterschreibt in der spanischen Hauptstadt für drei Spielzeiten bis Juni 2028.

Bemerkenswert: Der Vertrag des Spaniers beginnt am 1. Juni, er wird bei der Mitte Juni startenden Klub-WM also bereits als Verantwortlicher an der Seitenlinie stehen.