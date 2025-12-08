Real Madrid muss wohl lange ohne Eder Militao auskommen. Einem Bericht zufolge fällt der Verteidiger nach einer gegen Celta Vigo erlittenen Verletzung monatelang aus.

Real Madrid muss wohl länger auf Verteidiger Eder Militao verzichten. Laut der spanischen Zeitung "Marca" wird die Ausfallzeit auf drei bis vier Monate geschätzt.

Der 27-Jährige erlitt einen Riss des hinteren Oberschenkelmuskels im linken Bein sowie eine dazugehörige Sehnenverletzung. Das teilte der Klub am Montag mit. Der weitere Verlauf bleibe demnach abzuwarten.

Militao hatte am Sonntag beim 0:2 gegen Celta Vigo bereits in der 24. Minute gestützt das Feld verlassen müssen. Für den Brasilianer, der in den vergangenen Jahren immer wieder vom Verletzungspech verfolgt wurde, ist es ein erneuter Rückschlag. 2023 und 2024 hatte er sich jeweils einen Kreuzbandriss zugezogen.