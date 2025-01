2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg jubelt spät - Elversberg gibt Sieg aus der Hand

Der FCN reiht stellt den Anschluss zu den Verfolgern her. Elversberg vergibt gegen den KSC die Chance, näher an die Aufstiegsplätze zur rücken.

Der 1. FC Nürnberg meldet im engen Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga nach dem dritten Sieg aus den letzten vier Spielen wieder Ambitionen an. In einem an Höhepunkten armen Spiel bezwang der Club um Trainer Miroslav Klose Darmstadt 98 durch ein spätes Tor mit 1:0 (0:0) und verkürzte den Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz zumindest vorläufig auf vier Punkte.

Das Tor des Tages erzielte der 19-jährige Tim Drexler, der Anfang Januar von Bundesligist TSG Hoffenheim ausgeliehen worden war, aus kurzer Distanz (85.). Der im vergangenen Spätherbst so starke Erstliga-Absteiger Darmstadt hingegen wartet nunmehr seit vier Spielen auf einen Erfolg und setzt sich im Mittelfeld der Tabelle fest.

In einer zerfahrenen ersten Hälfte legte Darmstadt gegen passive Nürnberger entschlossen los, die Gastgeber aber fanden zur Mitte des Durchgangs ins Spiel und hatten durch den 20-jährigen Rafael Lubach (19., 27.) die besseren Chancen - bis Darmstadts Angreifer Fraser Hornby Druck auf Robin Knoche machte und vom FCN-Kapitän angeschossen wurde. Der Ball trudelte knapp am Tor vorbei.

Nach der Pause wurde die Begegnung immer unansehnlicher. Missverständnisse und verbissen geführte Zweikämpfe prägten das Geschehen. Bezeichnend: Die erste Großchance der zweiten Hälfte durch Darmstadts Merveille Papela (74.), der nach einer guten Viertelstunde für den verletzten Kai Klefisch eingewechselt worden war, resultierte aus einem Eckball. In der heißen Schlussphase schlug dann Drexler zu.