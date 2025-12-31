Bitterer Schlag für den brasilianischen Traditionsklub Botafogo. Die FIFA belegt den Verein mit einer gewaltigen Transfersperre.

Der brasilianische Topklub Botafogo FR ist von der FIFA mit einer Transfersperre für drei Wechselperioden belegt worden. Grund ist ein ausstehender Zahlungsbetrag im Zusammenhang mit der Verpflichtung des argentinischen Weltmeisters Thiago Almada vom US-Klub Atlanta United. Die Sanktion durch den Fußball-Weltverband ist am Mittwoch in Kraft getreten.

Atlanta hatte bei der FIFA Beschwerde eingelegt und eine offene Summe von 21 Millionen US-Dollar aus dem Transfer eingefordert. Botafogo hatte Almada im Jahr 2024 verpflichtet, der 24-Jährige gewann mit dem Klub aus Rio de Janeiro sowohl die brasilianische Meisterschaft als auch die Copa Libertadores. Anfang 2025 wurde Almada an Olympique Lyon ausgeliehen, ehe er im Juli zu Atlético Madrid wechselte.