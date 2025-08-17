Brasilien
Fluminense: 1390 Partien - Torhüter Fabio stellt einen Spielrekord ein
- Aktualisiert: 17.08.2025
- 22:54 Uhr
- SID
Der brasilianische Torhüter Fabio hat den Rekord für die meisten Profi-Fußballspiele eingestellt. Bisher hatte laut Guinnessbuch der Rekorde der englische Schlussmann Peter Shilton mit 1390 Spielen die Marke alleine gehalten.
Schon am Dienstag kann der 44-jährige Fabio für Fluminense den alleinigen Bestwert klarmachen.
"1390 Mal, Idol", ehrte der vierfache brasilianische Meister Fluminense aus Rio de Janeiro seinen Keeper auf X nach dem Sieg gegen Fortaleza. "Ich muss allen danken, die Teil meines Lebens sind", sagte Fabio nach seinem Meilenstein.
Je nach Zählweise könnte der Brasilianer auch jetzt schon der alleinige Rekordspieler sein. Shilton selbst gibt auf seinem X-Konto nämlich "nur" 1387 absolvierte Spiele an.
In jedem Fall fällt Shiltons Rekord aber bei Fabios nächstem Spiel - vielleicht schon am Dienstag, wenn Fluminense in der Copa Sudamericana auf America de Cali trifft. Danach kann der Rekord ausgebaut werden, denn der Stammkeeper hat kürzlich seinen Vertrag bis Dezember 2026 verlängert.
Der zehnmalige Nationalspieler Brasiliens bestritt 1997 sein erstes Profispiel, im selben Jahr, in dem Shilton seine Karriere beendete.
Dreimal gewann er die brasilianische Meisterschaft und holte 2023 mit Fluminense die Copa Libertadores. Im Sommer erreichte er zudem das Halbfinale der Klub-WM.